U gwiazdy "Słonecznego patrolu" wykryto nowotwór piersi. "W nocy, kiedy się kładę, wpadam w panikę"

Nicole Eggert, czyli serialowa Roberta "Summer" Quinn, 13 stycznia kończy 51 lat. Gwiazda "Słonecznego patrolu" miesiąc temu dowiedziała się, że ma nowotwór piersi. W rozmowie z "People" wspomina, że zaniepokoiły ją objawy - przytyła 11 kg w trzy miesiące, a od października odczuwała "straszny ból" w lewej piersi. Początkowo podejrzewała, że to objawy menopauzy, jednak gdy podczas samobadania odkryła guzek, postanowiła zadzwonić do lekarza.

"Poszłam do swojej lekarki, a ta zaleciła natychmiastowe badania. Pojawił się jednak problem z ich umówieniem. Wszystkie terminy były zajęte. Musiałam więc czekać - mówi w "People". Mammografia i trzy biopsje potwierdziły nowotwór. Obecnie gwiazda czeka na operację i opinię onkologa na temat dalszego leczenia. "Czuję go. Jest tutaj" - mówi o guzie i dodaje, że wpada czasem w panikę. Jest samotną matką dwójki dzieci. Jedna z córek jest już dorosła, ale druga ma 12 lat. Aktorka mówi o horrorze, jakim było oglądanie twarzy dziecka, gdy opowiadała mu o diagnozie. "Boję się, że moje codzienne zajęcia i wszystko, co robię, stanie gwałtownie, gdy nie poczuję się dobrze, będę chora, czy trafię do szpitala. (...) W nocy, kiedy się kładę, wpadam w panikę, bo zastanawiam się, kto pokryje wszystkie te rachunki..."