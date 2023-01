Premiera serialu "The Last of Us" już 16 stycznia w HBO Max

Długo wyczekiwany serial "The Last of Us" już wkrótce pojawi się na platformie HBO Max. Premiera produkcji będącej adaptacją bestsellerowej gry komputerowej odbędzie się 16 stycznia, a w rolach głównych wystąpią Pedro Pascal i Bella Ramsey.

Serial "The Last of Us" oparty jest na bestsellerowej grze komputerowej o tym samym tytule, która w 2013 roku zdobyła kilka tytułów gry roku i doczekała się m.in. wydanej 7 lat później kontynuacji. Serial został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina i Neila Druckmana, który był również jednym z autorów gry. W serialu występują m.in. Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Nick Offerman, Storm Reid, Merle Dandridge, Graham Greene, Elaine Miles i Troy Baker.

"The Last of Us" - kiedy premiera?

Historia przedstawiona w serialu rozgrywa się 20 lat po tym, jak współczesna cywilizacja zostaje zniszczona w wyniku rozprzestrzeniającej się choroby. Joel, któremu udało się przeżyć, zostaje zatrudniony do przemycenia 14-letniej dziewczynki o imieniu Ellie z opresyjnej strefy kwarantanny. Para przemierza wspólnie Stany Zjednoczone polegając na sobie nawzajem aby przetrwać wyprawę, która wkrótce okazuje się być brutalną, trudną podróżą.

Pierwszy sezon serialu będzie mieć dziewięć odcinków, które ukazywać się będą co tydzień. W Polsce zadebiutuje na platformie HBO Max w poniedziałek 16 stycznia.

Kadr z serialu "The Last of Us" HBO Max

Autor:pb//mm

Źródło: HBO Max, tvn24.pl