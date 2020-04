Pierwszy odcinek serialu "Szadź" już dziś w serwisie Player

"Szadź" to thriller z wątkiem kryminalnym w tle, którego akcja rozgrywa się w Opolu. Maciej Stuhr w roli seryjnego mordercy, prowadzącego podwójne życie, odsłania przed widzami przerażającą prawdę o tym, że zło może przybierać najmniej oczekiwaną postać. Charyzmatyczny wykładowca, religioznawca, kochający ojciec dwójki dzieci, który wśród swoich studentek wypatruje kolejnych ofiar - taki właśnie jest Piotr Wolnicki.

W tej opowieści zagadki nie stanowi jednak tożsamość mordercy, ale motywy jego działania. Dlaczego wszystkie ofiary to głęboko wierzące młode dziewczyny? Czy komisarz Polkowska trafi na ślad mordercy i zapobiegnie kolejnym zbrodniom? Każdy odcinek odkryje przed widzami część prawdy o tym, co łączy policjantkę z pozornie wzorowym mężem i ojcem.

"Dużo rzeczy działa na wyobraźnię widzów"

Aktorka Aleksandra Popławska, która w produkcji wciela się w komisarz policji Agnieszkę Polkowską, we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 przyznała, że "postać grana przez Macieja Stuhra rzeczywiście jest mordercą i widz wie to od początku". Zaznaczyła, że nie wie tego jednak grana przez nią postać. Jak wyjaśniała, widz ma "śledzić to, jak Agnieszka Polkowska przeprowadza śledztwo".