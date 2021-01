"To, czego doświadczyłem, to zderzenie mojej wewnętrznej logiki z chaosem świata"

Jedną z głównych cech mojej postaci jest bycie w spektrum autyzmu. To, co mnie najbardziej dotknęło w tym doświadczeniu, to jest możliwość bycia przymusowo osobnym w społeczeństwie, nie czując problemu z samym sobą do końca, ale czując problem z komunikacją. To, czego doświadczyłem, to jest zderzenie mojej wewnętrznej logiki z chaosem świata – mówił we "Wstajesz i weekend" aktor Piotr Głowacki, który wcielił się w rolę cierpiącego na zespół Aspergera podkomisarza Filipa Zacharę w najnowszej produkcji Player Original "Nieobecni".