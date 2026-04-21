"Zmiana nie jest tylko ideą". Aktorka o swojej roli w "Szpitalu św. Anny" Oprac. Maciej Wacławik

"Szpital Św. Anny" - zapowiedź nowego sezonu serialu Źródło: TVN Warner Bros. Discovery

Dominika Kozłowska wciela się w ranną głuchą kobietę, która trafia do tytułowego szpitala. Lekarze mogą się z nią bezpośrednio komunikować dzięki bohaterce granej przez Dominikę Feiglewicz-Penarską - aktorkę, która posługuje się polskim językiem migowym (PJM) i na co dzień prowadzi warsztaty integrujące artystów głuchych i słyszących.

"Cieszę się, że są takie przestrzenie"

Dominika Kozłowska zachęciła do oglądania odcinka ze swoim udziałem na Instagramie. Jak przekazała, "warto działać na rzecz bardziej dostępnego świata - nie tylko w teatrze, ale też w filmie i serialach". Rola przypomniała jej, że wszystkie doświadczenia, które zbiera przez lata, "mogą spotkać się w jednym miejscu - w sztuce".

"Cieszę się, że są takie przestrzenie jak serial 'Szpital św. Anny', które to rozumieją i otwierają się na artystów z niepełnosprawnościami - widząc w nas przede wszystkim talent" - dodała artystka, zauważając, że "zmiana nie jest tylko ideą - ona dzieje się naprawdę".

Odcinek 112 zostanie wyemitowany na antenie TVN w środę o godzinie 16.50. Można go też obejrzeć w Playerze.

Dominika Kozłowska - kim jest

Dominika Kozłowska nie słyszy od urodzenia i jest pierwszą głuchą aktorką w Polsce, która dostała angaż w profesjonalnym teatrze. Absolwentka ROE - Studium Aktorstwa we Wrocławiu na kierunku aktorskim, na co dzień występuje w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. O tym, jak została aktorką i trudnościach, która musiała pokonać, Dominika Kozłowska mówiła w rozmowie z TVN24+.

Redagował AM