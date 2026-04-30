Oskarowa gwiazda w kolejnym sezonie "Białego Lotosu"

"Biały Lotos" - zwiastun sezonu 3.
Obsada serialu HBO "Biały Lotos" wzbogaciła się właśnie o kolejne wielkie nazwisko. W czwartym sezonie wystąpi Laura Dern - jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Hollywood, zdobywczyni Oscara, która od ponad czterech dekad występuje w najgłośniejszych produkcjach.

Informację o tym, że amerykańska aktorka wystąpi w nowym sezonie serialu, stacja CNN potwierdziła w rozmowie z HBO we wtorek. "Laura Dern melduje się w czwartym sezonie 'Białego Lotosu'" - czytamy we wpisie zamieszczonym na profilu serialu na Instagramie.

Ogłoszenie nastąpiło po tym, jak z roli w "Białym Lotosie" zrezygnowała w ubiegłym tygodniu aktorka Helena Bonham Carter - zwrócił uwagę portal CNN.

Laura Dern w "Białym Lotosie"

Póki co niewiele wiadomo na temat roli Dern w serialu, nie jest to jednak jej debiut w "Białym Lotosie". W drugim sezonie serialu użyczyła głosu żonie Dominica Di Grasso (w tej roli Michael Imperioli), wściekłej na swoją drugą połówkę. Choć to epizod, a postać można jedynie usłyszeć w scenie rozmowy telefonicznej, Dern dobrze wspomina rolę. - To było niesamowite, bardzo mi się podobało - przyznała w rozmowie z Jimmym Kimmelem w 2023 roku. Dodała, że reżyser Mike White poprosił, by "dała czadu" i była we wspomnianej scenie tak wściekła, jak tylko chce.

Laura Dern jest córką aktorskiej pary: Bruce'a Derna i Diane Ladd. W ciągu trwającej kilka dekad kariery dała się zapamiętać widzom z ról w takich filmach, jak "Park Jurajski", "Blue Velvet", "Dosięgnąć kosmosu" czy "Małe kobietki". 59-letnia aktorka ma na koncie dziesiątki nominacji do najważniejszych nagród filmowych. Oscara przyniosła jej kreacja przebojowej prawniczki Nory Fanshaw w "Historii małżeńskiej". Statuetkę odebrała 9 lutego 2020 roku, na dzień przed swoimi urodzinami. - To najlepszy prezent urodzinowy, jaki kiedykolwiek dostałam - podkreśliła podczas gali w Hollywood.

Biały Lotos - gdzie tym razem?

"Biały Lotos" to tragifarsa produkcji HBO, która stała się przebojem już przy okazji premiery pierwszego sezonu w 2021 roku. W każdej kolejnej odsłonie opowiadany jest tydzień z życia gości i pracowników resortu Biały Lotos w innym zakątku świata. W pierwszym sezonie akcja toczyła się na Hawajach, w drugim - na Sycylii, a w trzecim - w Tajlandii.

"Biały Lotos" - kadr z trzeciego sezonu
"Biały Lotos" - kadr z trzeciego sezonu
Zdjęcia do czwartego sezonu serialu "Biały Lotos" powstają obecnie we Francji. Choć data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że - poza Laurą Dern - w obsadzie występują m.in. Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Max Greenfield, Charlie Hall, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani, Jarrad Paul oraz Nadia Tereszkiewicz.

Poprzednie sezony serialu można obejrzeć na platformie HBO Max, która jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela tvn24.pl.

Znana Amerykanka na czele jury festiwalu w Wenecji. "Nie będę występować w roli sędzi"

Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
