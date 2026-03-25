Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Jest pierwszy zwiastun nowej adaptacji "Harry'ego Pottera"

|
Dominic McLaughlin na planie nowego serialu o Harrym Potterze
Zwiastun serialu HBO "Harry Potter i kamień filozoficzny"
Źródło: HBO
25 grudnia swoją premierę będzie miał nowy serial HBO Max - "Harry Potter i kamień filozoficzny". W główną rolę wcieli się Dominic McLaughlin. Produkcja serialu rozpoczęła się w lipcu w Leavesden, w Wielkiej Brytanii. Ma on stanowić wierną adaptację książek o nastoletnim czarodzieju.

HBO poinformowała już w 2023 roku, że powstanie serialowa ekranizacja serii powieści J.K. Rowling o Harrym Potterze.

Główną twórczynią serialu (również jedną z producentek) jest Francesca Gardiner, współautorka sukcesu między innymi "Sukcesji" oraz "Obsesji Eve". Za reżyserię dużej liczby odcinków odpowiedzialny jest Mark Mylod, również współtwórca "Sukcesji". Mylod w swoim reżyserskim dorobku ma także odcinki takich hitów jak: "Shameless", "Wszystkie wcielenia Tary", "Ekipa" czy "Gra o tron".

11-letniego Harry'ego Pottera, który dowiaduje się, że będzie uczyć się magii w Hogwarcie, zagra Dominic McLaughlin, rodem ze Szkocji, dla którego to będzie pierwsza rola w serialu. Szkolnych przyjaciół Pottera - Hermionę Granger oraz Rona Weasleya - zagrają Arabella Stanto i Alastair Stout.

Obsada serialu

W serialowym świecie "Harry'ego Pottera" znane postaci zagrają nowi aktorzy.

  • John Lithgow wcieli się w postać Albusa Dumbledore’a - dyrektora Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. W sadze filmowej Dumbledore'a grał Richard Harris (pierwsze dwie części), następnie Michael Gambon.
  • Janet McTeer wcieli się w postać profesory Minerwy McGonagall - nauczycielki transmutacji, opiekunki Gryffindoru, jednej z członkiń Zakonu Feniksa oraz dwukrotnej dyrektorki Hogwartu. W serii filmowej McGonagall stworzyła Maggie Smith. 
  • Paapa Essiedu zagra Severusa Snape'a - nauczyciela w Hogwarcie, opiekuna Slytherinu. Snape'a w filmowej wersji grał Alan Rickman. 
  • Nick Frost wcieli się natomiast w Rubeusa Hagrida - gajowego, klucznika i nauczyciela opieki nad magicznymi stworzeniami. W filmowej serii Hagrida zagrał Robbie Coltrane.
  • Luke Thallon obsadzony został w roli Kwiryniusza Quirrella - nauczyciela obrony przed czarną magią, który próbował ukraść kamień filozoficzny. W filmowej odsłonie Quirrellem był Ian Hart.
  • Paul Whitehouse otrzymał rolę Argusa Filcha - woźnego w Hogwarcie, w którego w filmowej adaptacji wcielał się David Bradley. 

Stacja HBO Max jest częścią Warner Bros. Discovery, właściciela stacji TVN i TVN24 oraz portalu tvn24.pl. 

OGLĄDAJ: "Magia przeniesiona do naszego świata". Czy przetrwała próbę czasu… i dorosłości?
pc

"Magia przeniesiona do naszego świata". Czy przetrwała próbę czasu… i dorosłości?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Aidan Monaghan/HBO

Udostępnij:
Tagi:
HBO MaxSerialRozrywka
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Pegula z kompleksem Rybakiny. Szansa na wielki hit w półfinale
Najnowsze
shutterstock_2755222775
Reagują na podwyżki cen paliw. Będą rekompensaty dla kierowców
BIZNES
budynki szeregowce bloki mieszkania shutterstock_2598917403
Będą kary za hotele w domach. Rząd szykuje nowe przepisy
BIZNES
Donald Trump
Trump "gotowy rozpętać piekło"
Świat
Pożar
Pożar szaleje w Teksasie. "Ogień z łatwością może się rozprzestrzeniać"
METEO
Kobieta żyje w strachu przed dawnym partnerem
Obsesyjna zazdrość i agresja byłego policjanta. "Wyjął broń"
WARSZAWA
Karol Nawrocki i Viktor Orban
"Orban wykorzystał instrumentalnie Nawrockiego"
KROPKA NAD I
Donald Trump
Trump nie pojedzie na konferencję CPAC. Wybiera się tam Nawrocki
Świat
imageTitle
Stracili mistrzostwo kontynentu przy zielonym stoliku. Nie dają za wygraną
EUROSPORT
pap_20251218_0JL
Prorosyjskie słowa Orbana. "Bez relacji z Rosją nie osiągniemy sukcesu"
Świat
imageTitle
Wypadek z powodu aktywisty. Niemiła sytuacja na trasie kolarskiego klasyka
EUROSPORT
25 1930 fpf cl-0019
Było spotkanie z premierem. Minister: mówimy "sprawdzam" 
Polska
Donald Trump
Trump poleci do Chin. Jest termin
Świat
Karol Nawrocki zawraca po tym, jak usłyszał pytanie dziennikarza TVN24
Organizacje dziennikarskie bronią reportera TVN24
Polska
imageTitle
Rozczarowanie w Rzeszowie. Polski zespół daleko od Final Four Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Noc deszcz
Deszczowa noc, lokalnie sypnie śniegiem
METEO
Pijany pasażer groził kierowcy autobusu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany wszedł do autobusu. Groził kierowcy i zniszczył mu okulary
WARSZAWA
shutterstock_2579906415
Nowe "zjawisko" na rynku pracy. "To nie jest wyłącznie zagrożenie"
Łukasz Figielski
pap_20260306_0VQ
Prezes Poczty Polskiej odwołany
BIZNES
imageTitle
Upadek Evenepoela tuż przed metą. Zwycięstwo Godona
EUROSPORT
imageTitle
Arka tonie, trener odchodzi. Szwarga opuszcza Gdynię
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali poszukiwanego Brytyjczyka
"Porzucił walizkę i zaczął uciekać". Pościg na Dworcu Centralnym
WARSZAWA
Kwitnące krokusy w Warszawie
Dywany krokusów w Warszawie
METEO
samochody polska ulica miasto shutterstock_2757576173
"Oni generują śmierć na drogach". Będą zmiany w Kodeksie karnym
BIZNES
Karol Nawrocki u Viktora Orbana
Tusk: jest pierwszy efekt wizyty prezydenta w Budapeszcie. Nawrocki odpowiada
Świat
Pożar w składzie budowlanym
Pożar w składzie budowlanym
WARSZAWA
Pojazd ciężarowy po zderzeniu zjechał z drogi i wpadł do rowu
Zderzenie ciężarówki z autem. Są ranni
Trójmiasto
Nathan Newby
Pacjent wyszedł na papierosa i udaremnił zamach w szpitalu
Świat
imageTitle
Zdrowie najważniejsze. Tomasiak zakończył sezon
EUROSPORT
Zniszczony radiowóz
Uciekał traktorem i staranował radiowóz
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica