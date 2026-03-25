Jest pierwszy zwiastun nowej adaptacji "Harry'ego Pottera"

HBO poinformowała już w 2023 roku, że powstanie serialowa ekranizacja serii powieści J.K. Rowling o Harrym Potterze.

Główną twórczynią serialu (również jedną z producentek) jest Francesca Gardiner, współautorka sukcesu między innymi "Sukcesji" oraz "Obsesji Eve". Za reżyserię dużej liczby odcinków odpowiedzialny jest Mark Mylod, również współtwórca "Sukcesji". Mylod w swoim reżyserskim dorobku ma także odcinki takich hitów jak: "Shameless", "Wszystkie wcielenia Tary", "Ekipa" czy "Gra o tron".

11-letniego Harry'ego Pottera, który dowiaduje się, że będzie uczyć się magii w Hogwarcie, zagra Dominic McLaughlin, rodem ze Szkocji, dla którego to będzie pierwsza rola w serialu. Szkolnych przyjaciół Pottera - Hermionę Granger oraz Rona Weasleya - zagrają Arabella Stanto i Alastair Stout.

Obsada serialu

W serialowym świecie "Harry'ego Pottera" znane postaci zagrają nowi aktorzy.

John Lithgow wcieli się w postać Albusa Dumbledore’a - dyrektora Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. W sadze filmowej Dumbledore'a grał Richard Harris (pierwsze dwie części), następnie Michael Gambon.

Janet McTeer wcieli się w postać profesory Minerwy McGonagall - nauczycielki transmutacji, opiekunki Gryffindoru, jednej z członkiń Zakonu Feniksa oraz dwukrotnej dyrektorki Hogwartu. W serii filmowej McGonagall stworzyła Maggie Smith.

Paapa Essiedu zagra Severusa Snape'a - nauczyciela w Hogwarcie, opiekuna Slytherinu. Snape'a w filmowej wersji grał Alan Rickman.

Nick Frost wcieli się natomiast w Rubeusa Hagrida - gajowego, klucznika i nauczyciela opieki nad magicznymi stworzeniami. W filmowej serii Hagrida zagrał Robbie Coltrane.

Luke Thallon obsadzony został w roli Kwiryniusza Quirrella - nauczyciela obrony przed czarną magią, który próbował ukraść kamień filozoficzny. W filmowej odsłonie Quirrellem był Ian Hart.

Paul Whitehouse otrzymał rolę Argusa Filcha - woźnego w Hogwarcie, w którego w filmowej adaptacji wcielał się David Bradley.

OGLĄDAJ: "Magia przeniesiona do naszego świata". Czy przetrwała próbę czasu… i dorosłości? Zobacz cały materiał