Awantura na pokładzie samolotu. Policja zatrzymała Selmę Blair

Selma Blair w sądzie. Aktorka oskarżona o napaść Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Do zdarzenia doszło w niedzielę na pokładzie samolotu linii Delta Air Lines lecącego z Los Angeles do Nowego Jorku - podaje Reuters, powołując się na informacje policji stanu Nowy Jork i New Jersey. Personel pokładowy zgłosił służbom przypadek "pasażerki dopuszczającej się agresji fizycznej".

Policja wskazała, że osobą zatrzymaną w związku z incydentem jest Selma Blair. 54-latka, oskarżona o dwa zarzuty napaści drugiego stopnia (zarzut ten jest stawiany m.in. w sytuacji ataku na funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków służbowych - red.), stanęła w poniedziałek przed sądem.

Selma Blair przed Sądem Karnym w Queens w Nowym Jorku, 12 października 2026 r. Źródło zdjęcia: Reuters

"Linie Delta stosują zasadę zerowej tolerancji wobec agresywnego lub niezgodnego z prawem zachowania, ponieważ bezpieczeństwo naszych pasażerów i załogi jest zawsze priorytetem" - poinformował przewoźnik w poniedziałkowym oświadczeniu.

Co wydarzyło się na pokładzie

Źródło w organach ścigania przekazało stacji CNN, że Blair ugryzła jednego z członków personelu pokładowego, a drugiego zraniła. Dodało również, że aktorkę trzeba było obezwładnić za pomocą plastikowych kajdanek.

Blair została przewieziona do szpitala karetką. Z aktu oskarżenia wynika, że podczas transportu uwolniła nogę z pasów i kopnęła funkcjonariusza służb portu lotniczego w głowę oraz klatkę piersiową. Kilka godzin później zaatakowała pielęgniarkę, która prowadziła ją na badania. To w związku z tymi incydentami postawiono jej już zarzuty. Terminu rozprawy dotyczącego ataku na pokładzie samolotu jeszcze nie wyznaczono.

Selma Blair przed Sądem Karnym w Queens w Nowym Jorku, 12 października 2026 r. Źródło zdjęcia: Reuters

W oświadczeniu przekazanym kilku redakcjom przedstawiciel aktorki poinformował, że doszło u niej do "nagłego zdarzenia medycznego", które doprowadziło do zachowań będących przedmiotem zarzutów.

Jej adwokat Shawn Barnes przekazał CNN, że wsiadła do samolotu po wielu godzinach pracy na planie, a podczas lotu upadła i uderzyła się w głowę. Wskazał także, że pominęła dawkę leków. Oczekuje się, że zostanie zwolniona z aresztu po wpłaceniu kaucji w wysokości 20 tysięcy dolarów - precyzuje CNN.

Selma Blair przewlekle choruje

Aktorka w 2018 roku informowała, że choruje na stwardnienie rozsiane. Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą i postępującą chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Układ odpornościowy atakuje i uszkadza mielinę, czyli tłuszczową warstwę ochronną otaczającą włókna nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym. W wyniku jej zniszczenia zostaje zakłócone przekazywanie sygnałów między neuronami, co prowadzi do objawów neurologicznych takich jak zaburzenia równowagi, ruchu, czucia czy upośledzenie wzroku. Choroba nie zawsze przebiega w ten sam sposób. Łagodne objawy mogą trwać wiele lat, ale u niektórych pacjentów w młodym wieku rozwija się poważna niepełnosprawność i paraliż.

To nie pierwszy raz, kiedy Blair miała problemy w związku z zachowaniem na pokładzie samolotu. W 2016 roku aktorka przeprosiła za wypowiedzi, które miały paść podczas lotu z Cancún do Los Angeles. Przyznała wówczas, że połączyła alkohol z lekami, co doprowadziło do utraty świadomości.

Selma Blair ma koncie role w filmach takich jak "Szkoła uwodzenia" (1999), "Legalna blondynka" (2001) czy "Hellboy" (2004).