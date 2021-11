Popularna aktorka kontra stwardnienie rozsiane. "Muszę się śmiać"

"Selma Blair. Nieuleczalna optymistka" to poruszająca historia hollywoodzkiej aktorki, która od wielu lat mierzy się z przewlekłą chorobą, stwardnieniem rozsianym. Film dokumentalny w Polsce dostępny jest wyłącznie w serwisach TVN24 GO i player.pl.

Film w reżyserii Rachel Fleit pokazuje rok z życia amerykańskiej aktorki, która po diagnozie walczy z nieuleczalną chorobą autoimmunologiczną. Intymny obraz przedstawia, jak kobieta radzi sobie z różnymi wyzwaniami dnia codziennego – jedzeniem, poruszaniem się, opieką nad dzieckiem, ale i z głęboko zakorzenionymi uprzedzeniami w stosunku do osób z niepełnosprawnościami i chorych na stwardnienie rozsiane (SM). To opowieść o walce o akceptację i o poszukiwaniu spokoju, a przede wszystkim walce o zdrowie.

- Selma ma w sobie siłę. Jest aktorką, matką, a teraz stała się także rzeczniczką osób z niepełnosprawnościami. Zacięta walka, jaką toczy z chorobą, otwartość, z jaką opowiada o swoich osobistych przejściach, świadczą o niezłomnym podejściu, jakie potrzebne jest każdemu z nas - mówi Igal Svet, VP Documentaries w discovery+. "Selma Blair – Nieuleczalna optymistka" (oryg. "Introducing Selma Blair") jest częścią biblioteki discovery+ Originals.

kadr z filmu "Selma Blair. Nieuleczalna optymistka" discovery+ Originals

Na oczach widzów Blair – znana z dowcipu i autoironii – uczy się oswajać z tą poważną chorobą i przechodzi głęboką przemianę wewnętrzną, jednocześnie nie rezygnując z optymizmu i pogody ducha. Decyduje się na nowatorską terapię w leczeniu stwardnienia rozsianego, przeszczep komórek macierzystych. W dokumentalnej opowieści o swojej walce z chorobą często powtarza: muszę się śmiać.

- Jestem ogromnie wdzięczna za wiarę w to, że opowieści o ludzkich losach łączą nas wszystkich. Wprawdzie film opowiada o mnie, ale mam nadzieję, że każdy z widzów będzie w stanie dostrzec w nim coś o sobie samym, i że stanie się on inspiracją do odnalezienia w sobie siły i radości przez osoby, którym dotąd ich brakowało - komentuje film Blair.

"Film ożywiony szczerością i dowcipem bohaterki", podsumował produkcję recenzent magazynu "Variety". "Szczerość, która stała się jej znakiem rozpoznawczym jako osoby publicznej, jest w tym filmie w pełni widoczna; Blair traktuje kamerę jak zaufanego przyjaciela", pisze recenzentka "The New York Times".

Kim jest Selma Blair?

49-letnia Selma Blair to amerykańska aktorka serialowa, filmowa i teatralna. Karierę aktorską zaczęła w 1995 roku. Zagrała m.in. główną rolę w serialu "Zoe i przyjaciele", można było ją także zobaczyć w "Szkole uwodzenia" czy "Legalnej blondynce". Międzynarodową sławę przyniosła jej kreacja Liz w filmie "Hellboy". Zagrała także m.in. w filmach "Fioletowe fiołki", "Matki i córki". Wśród produkcji, w których wystąpiła, był także serial "Jeden gniewny Charlie", gdzie towarzyszył jej Charlie Sheen, oraz "American Crime Story". Rolę w serialu z Sheenem straciła po tym, jak publicznie skrytykowała go za to, że przychodzi do pracy kiedy chce, a cała ekipa musi na niego czekać. Wyśmiała jego "etykę pracy, która jest tandetna" i narzekała na złe traktowanie na planie (aktor był także producentem wykonawczym serialu).

W 2018 roku ujawniła, że od 15 lat choruje na stwardnienie rozsiane. W sierpniu tego roku poinformowała, że prognozy dla jej zdrowia "są świetne. Jestem w remisji".

Czym jest stwardnienie rozsiane?

Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej. Dotyczy najczęściej osób młodych, ze szczytem występowania między 20. a 40. rokiem życia, i nieznaczną przewagą zachorowań u kobiet niż mężczyzn. Stwardnienie rozsiane może powodować wiele objawów. Najczęściej są to zaburzenia ruchowe, czuciowe, zaburzenia widzenia, zaburzenia autonomiczne. Mogą się pojawić także problemy z mową, połykaniem i widzeniem. Chorobie towarzyszą zmęczenie oraz ostre lub przewlekłe zespoły bólowe. Stwardnienie rozsiane jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u osób młodych.

Według danych Ministerstwa Zdrowia, w Polsce jest około 46 tys. zdiagnozowanych chorych na SM, a na świecie około 2,8 mln.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl