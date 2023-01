Selena Gomez odpowiada na hejt na temat jej wyglądu. "Jestem teraz trochę duża"

Amerykańska piosenkarka, producentka i aktorka Selena Gomez odniosła się do uwag na temat jej wyglądu podczas rozdania Złotych Globów 2023, publikując w Internecie transmisję rozmowy ze swoją młodszą siostrą. Dała w niej do zrozumienia, że nie przywiązuje uwagi do wpisów komentujących to, jak wygląda. To nie pierwszy raz, kiedy gwiazda dosadnie mówi o tym, co myśli.

Selena Gomez pojawiła się na czerwonym dywanie 80. gali rozdania nagród hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej w czarnej aksamitnej sukni Valentino Haute Couture z obszernymi fioletowymi rękawami i głębokim dekoltem odsłaniającym ramiona. Piosenkarka, producentka i aktorka została nominowana do Złotych Globów 2023 za rolę w "Zbrodniach po sąsiedzku" Johna Hoffmana i Steve'a Martina.

Selena Gomez na gali rozdania Złotych Globów PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Po ceremonii w Internecie pojawił się szereg komentarzy, których autorzy krytykowali wygląd Gomez. Gwiazda postanowiła odnieść się do hejtu podczas transmisji live, którą przeprowadziła w tym tygodniu na swoim profilu na Instagramie. - Jestem teraz trochę duża, ponieważ dobrze się bawiłam w czasie wakacji - powiedziała. Po czym zwróciła się do swojej siostry, 9-letniej Gracie Elliott i zapytała: - Prawda? Ale nas to nie obchodzi - dodała. Na koniec obie siostry wybuchają śmiechem.

Selana Gomez: "Ludzie i tak będą narzekać"

Nie był to pierwszy raz, kiedy Gomez odniosła się do komentarzy na temat swojego wyglądu - przypomniał portal Page Six. Piosenkarka i aktorka w kwietniu 2022 roku, w nagraniu udostępnionym na TikToku, uderzyła w osoby krytykujące jej ciało, mówiąc że bycie "chudą" nie jest warte rezygnacji z ulubionych potraw. - Ludzie i tak będą narzekać - stwierdziła, dodając: - Jestem idealna taka, jaka jestem.

Selena Gomez Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

W poprzednich latach głośno było nie tylko o krytycznym stosunku Gomez do uwag na temat jej ciała, ale także o jej podejściu do mediów społecznościowych. - Social media mają straszny wpływ na moje pokolenie - przekonywała w czasie konferencji prasowej na festiwalu filmowym w Cannes w 2019 roku. - Patrzę na te wszystkie dziewczyny, jak bardzo są obciążone psychicznie, muszą się mierzyć z hejtem. Są niezdolne do wyrażenia własnego zdania - mówiła piosenkarka i aktorka. - Rozumiem, że prowadzenie kont i aktywność w mediach społecznościowych jest czymś niesamowitym, ale przeraża mnie, jak młode osoby się tam obnażają. Uważam, że to bardzo niebezpieczne - oceniła artystka.

Odniosła się też do udostępnianych przez siebie treści. - Unikam publikowania bezsensownych obrazków. Moje konta w mediach społecznościowych prowadzę świadomie - powiedziała. W tym samym roku usunęła aplikację Instagram ze swojego telefonu, później jednak wróciła do aktywności na swoim profilu.

Gomez obecnie obserwuje na Instagramie 371 milionów osób. To piąty najlepszy wynik na świecie. Wyprzedza ją tylko Kylie Jenner (378 mln obserwujących), Lionel Messi (420 mln), Cristiano Ronaldo (535 mln) i oficjalne konto Instagrama (593 mln).

Autor:wac//am

Źródło: Page Six, tvn24.pl