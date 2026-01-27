Logo strona główna
Kultura i styl

Sean Penn o pracy nad filmem "Jedna bitwa po drugiej" i telefonie do DiCaprio

|
Sean Penn
"Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson - zapowiedź
Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska
"Jedna bitwa po drugiej" zachwyciła widzów i krytyków, otrzymując aż 13 nominacji do Oscara. Nominowany do nagrody Akademii Filmowej za rolę drugoplanową Sean Penn opowiedział o kulisach pracy nad produkcją.

"Jedna bitwa po drugiej" ma w tym roku szansę aż na 13 Oscarów, w tym w kategoriach najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy (Leonardo DiCaprio), najlepszy reżyser (Paul Thomas Anderson), najlepszy scenariusz adaptowany (Paul Thomas Anderson) i najlepsza muzyka oryginalna (Jonny Greenwood). Sean Penn został nominowany w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy,

"Hamnet" w polskich kinach, Springsteen skrytykował Trumpa, Lady Gaga wsparła polskie fundacje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Hamnet" w polskich kinach, Springsteen skrytykował Trumpa, Lady Gaga wsparła polskie fundacje

KADR NA KINO

Cytat w ramach rady

W rozmowie ze swoją długoletnią przyjaciółką Julią Roberts, którą opublikował magazyn "Variety", Penn opowiadał, że reżysera "Jednej bitwy po drugiej" poznał w latach 90. po tym, jak jego brat, Michael Penn, skomponował muzykę do dwóch pierwszych filmów Paula Thomasa Andersona.

- Właśnie wyreżyserowałem film i Michael pomyślał, że może mógłbym udzielić Paulowi jakiejś rady. Chyba tego nie zrobiłem, poza przytoczeniem mojego ulubionego cytatu z tamtego okresu: "Zawsze bierz pod uwagę możliwość, że wszyscy inni się mylą" - powiedział zdobywca dwóch Oscarów.

- Znam go od tamtej pory - opowiadał dalej o relacjach z Andersonem. - Gdy on pracował nad "Aż poleje się krew", a ja nad "Wszystko za życie", oba filmy powstawały w Skywalker Ranch [ranczo filmowe, zlokalizowane w Kalifornii - red.]. Zaczęliśmy więc spędzać tam razem czas, zaprzyjaźniliśmy się i rozmawialiśmy raz czy dwa o wspólnej pracy.

Sean Penn w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Sean Penn w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Źródło: mat. prasowe WBD

O Paulu Thomasie Andersonie mówi, że nie robi wokół swojej osoby wielkiego szumu. - Nie mówi wszystkim, kto tu jest reżyserem, szefem, nic z tych rzeczy - opowiada Penn o jednym z najwybitniejszych współczesnych reżyserów.

Atmosfera na planie też nie była "gwiazdorska". - Nikt nie mówił: hej, możesz mi przynieść kawę? Kawę brałeś sobie sam. Wszystko było skupione na filmie.

Telefon do DiCaprio

Przyznał też, że do odtwórcy głównej roli w "Jednej bitwie po drugiej", Leonarda DiCaprio, zadzwonił, gdy był przy 15 stronie scenariusza. - Powiedziałem: "Jestem gotowy, gdziekolwiek nas to zaprowadzi". Ten scenariusz nie dawał mi spokoju.

Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska

Dopytywany przez Roberts, czy podczas zdjęć do "Jednej bitwy po drugiej" często powtarzali ujęcia, Penn odparł: - Czasami tak. [Anderson -red.] ciągle poszukuje, ma ogromną pewność w kwestii tego, co pisze. Jednocześnie, gdy trzeba było coś zmienić, myślał sobie: "Nie potrzebujemy tego". Codziennie wyrzucał prawdziwe perełki.

Roberts przyznała, że była "zachwycona" rolą Penna w nowym filmie Andersona.

"Jedna bitwa po drugiej" online

"Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona jest luźną adaptacją "Vineland", powieści Thomasa Pynchona. Zmęczony życiem rewolucjonista Bob (Leonardo DiCaprio) egzystuje w stanie odurzenia i paranoi, mając u swego boku zadziorną, pewną siebie córkę Willi (Chase Infiniti). Kiedy po 16 latach powraca jego śmiertelny wróg (Sean Penn), a córka znika, Bob stara się za wszelką cenę ją odnaleźć. Oboje muszą zmierzyć się z jego skomplikowaną przeszłością.

Film wszedł na ekrany kin we wrześniu 2025 roku. Obecnie można go obejrzeć na platformie HBO Max, która podobnie jak portal tvn24.pl jest częścią grupy Warner Bros. Discovery.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
"Jedna bitwa po drugiej" na czele. W Ameryce ruszył sezon nagród
Emma Stone w filmie "Bugonia" (reż. Yorgos Lanthimos)
"Znów to zrobiła". Emma Stone idzie na rekord
96. gala wręczenia Oscarów 10 marca 2024 r.
33 nominacje do Oscara i nowy rekord

Źródło: Variety, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

FilmKinoOscaryHBO Max
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
