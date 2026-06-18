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Kultura i styl

Sean Penn nakręci film o ataku na Kapitol. Inny gwiazdor w głównej roli

Sean Penn nakręci film o ataku na Kapitol
"Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson - zwiastun
Źródło wideo: Warner Bros. Entertainment Polska
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA
Sean Penn, trzykrotny zdobywca aktorskiego Oscara, przymierza się do nakręcenia filmu o zamieszkach na Kapitolu w styczniu 2021 roku. Główną rolę zagrać ma inny gwiazdor hollywoodzki, Bradley Cooper. Film powstanie w wytwórni Warner Bros.

Sean Penn, który niedawno zdobył swojego trzeciego aktorskiego Oscara za rolę w "Jednej bitwie po drugiej" Paula Thomasa Andersona, pracuje nad filmem o zamieszkach na Kapitolu, do których doszło 6 stycznia 2021 roku. Nie tylko go wyreżyseruje, ale sam pisze także do niego scenariusz. Mało tego, będzie również jednym z jego producentów.

Główną rolę - policjanta, który trafia w sam środek dramatycznych wydarzeń w siedzibie Kongresu USA - zagrać ma Bradley Cooper. Zdjęcia do filmu rozpoczną się w 2027 roku, bo Cooper zajęty jest obecnie pracą nad prequelem "Ocean's Eleven", który reżyseruje i gra w nim główną rolę.

Producenci podpisali już umowę z wytwórnią Warner Bros.

Aktor "bardzo polityczny" i policjant z Kapitolu

Chyba trudno o drugiego aktora w Hollywood o tak wyrazistych poglądach politycznych, jak właśnie Sean Penn. Nie ukrywa on swojej niechęci do Donalda Trumpa. Penn od zawsze wspiera demokratów, a swoje zaangażowanie polityczne przenosi na filmowe projekty.

Tak było ostatnio w przypadku dokumentu "Moc", opowiadającego o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak pamiętamy, aktor nie pojawił się nawet na oscarowej gali, by odebrać statuetkę, bo w tym czasie odwiedzał ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Żełeńskiego na linii frontu.

Projekt (na razie bez tytułu) został opisany na portalu Deadline jako "historia nieoczekiwanej przyjaźni". Zdaniem portalu jest oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia policjanta, który uczestniczył w wydarzeniach 6 stycznia 2021 r. na Kapitolu i cieszy się jego poparciem.

Warto dodać, że Sean Penn uczestniczył w publicznym przesłuchaniu specjalnej komisji Izby Reprezentantów ds. zbadania ataku na Kapitol w 2022 roku. Powiedział wówczas, że był tam, by "obserwować jako zwykły obywatel, czy sprawiedliwości stanie się zadość". Siedział wśród funkcjonariuszy organów ścigania broniących wówczas Kapitolu. Wśród osób, z którymi rozmawiał, był m.in. Michael Fanone, były policjant z Waszyngtonu, który został ciężko ranny i pobity tamtego dnia. I to właśnie on ma być pierwowzorem głównego bohatera, jak donosi Deadline.

A historia Fanone'a jest faktycznie wciągająca. Służył jako policjant od 2001 roku, od ataku na WTC, aż do przejścia na emeryturę w 2021 roku. Kiedyś zwolennik Trumpa, rozczarowany jego poglądami, szybko odwrócił się od niego. Zasłynął tym, że publicznie stawiał czoła groźbom ze strony ekstremistów politycznych. Napisał także książkę "Hold The Line", w której opowiedział o tym, jak został wciągnięty w głąb manifestacji na Kapitolu, skatowany i rażony paralizatorem, co doprowadziło go do ataku serca.

Opisał też wiele zawartych wtedy nieoczekiwanych przyjaźni. Choćby z transseksualną pracownicą seksualną Leslie, którą zabrał na spotkanie z młodszymi oficerami, aby pomóc im zrozumieć "różnorodność amerykańskiej społeczności, którą przysięgali chronić".

Sean Penn nakręci film o ataku na Kapitol
Sean Penn nakręci film o ataku na Kapitol
Źródło zdjęcia: PAP/EPA

Bradley Cooper

Młodszy od Seana Penna o 15 lat Bradley Cooper, choć Oscara jeszcze nie zdobył, ma już na koncie 12 nominacji do złotych statuetek, zarówno jako aktor, jak też zdolny reżyser i scenarzysta. Zanim skończył studia aktorskie, zdążył jeszcze zrobić magisterium z literatury angielskiej.

Przełomem w jego aktorskiej karierze była komedia Todda Phillipsa "Kac Vegas" (2009), która doczekała się kontynuacji w 2011 i 2013 roku. Ale międzynarodowy sukces przyniosły mu filmy Davida O. Russella "Poradnik pozytywnego myślenia" i "American Hustler". Za role w obu otrzymał nominacje do Oscara. Potem był świetny "Amerykański snajper" Clinta Eastwooda i kolejna oscarowa nominacja.

Ale największym sukcesem aktora okazały się te produkcje, w których wystąpił po obu stronach kamery - jako aktor i reżyser, a także scenarzysta. Remake melodramatu muzycznego "Narodziny gwiazdy" (2018) z udziałem Lady Gagi to był sukces, który zaskoczył wszystkich. Sam Cooper otrzymał aż trzy nominacje do Oscara - za najlepszy film - jako jego producent, za scenariusz i za rolę pierwszoplanową. W sumie film zdobył aż 8 nominacji, ostatecznie odbierając statuetkę za piosenkę, jaką wykonywali wspólnie z Lady Gagą - "Shallow".

Pięć lat później, w roku 2023, ponownie Akademia wyróżniła go potrójną porcją nominacji za "Maestro" - znów za najlepszy film, scenariusz i za kreację aktorską. Niewykluczone, że jego okraszone sukcesami reżysersko-scenariuszowe doświadczenia wykorzysta Penn podczas wspólnej pracy. Ten ostatni bowiem, choć aktorem jest wybitnym, znacznie słabiej radzi sobie jako reżyser.

Penn i Cooper mają ciekawą historię wzajemnych relacji. Obaj zagrali drugoplanowe role w filmie Paula Thomasa Andersona "Licorice Pizza". Ale kamera zarejestrowała też początek ich znajomości. Można to zobaczyć w sieci, w nadawanym przez lata programie "Inside The Actor's Studio" z 1994 roku. Wówczas to nieśmiały, 23-letni Cooper, wtedy student drugiego roku aktorstwa, zadawał Pennowi pytanie o tajemnice warsztatu, a gwiazdor go natychmiast zapamiętał. Wiele lat później Penn zachwycił się Cooperem, publikując entuzjastyczny felieton dla "Deadline", w którym nazwał jego "Narodziny gwiazdy" wielkim triumfem Coopera - reżysera i aktora.

Dziś są bliskimi przyjaciółmi, a szacunek i podziw, jakim darzą się wzajemnie, z pewnością przysłuży się projektowi.

Bradley Cooper zagra policjanta w filmie Penna o ataku na Kapitol
Bradley Cooper zagra policjanta w filmie Penna o ataku na Kapitol
Źródło zdjęcia: PAP/EPA
Źródło: "Deadline", "Variety", tvn24.pl
Autorka/Autor: Justyna Kobus
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