"Sean Penn – na ratunek Haiti". Już niebawem premiera nowego dokumentu w Playerze

Wizyta na Haiti, która zmieniła życie amerykańskiej gwiazdy

Film discovery+ Originals to opowieść o tym, jak małe czyny są często początkiem wielkich działań. Jedna wizyta na Haiti zmieniła życie hollywoodzkiego celebryty na zawsze. To, co w 2010 roku miało być jedynie dwutygodniową wyprawą ratowniczą, po której miał nastąpić powrót do amerykańskiej fabryki marzeń, stało się życiową misją Penna. Jej efektem jest powstanie organizacji o nazwie CORE (dawniej J/P HRO) - założyciela największego obozu dla przesiedleńców na całej wyspie. Film miał swoją polską premierę w TVN24 GO, a 14 czerwca zadebiutuje w Player.pl.