Scarlett Johansson nową "Narzeczoną Frankensteina"

"Oblubienica wyszła z cienia mężczyzny"

"Kobieta stworzona na idealną żonę - jedyna obsesja genialnego naukowca - odrzuca swojego twórcę. Jest zmuszona do ucieczki z powodu ograniczonej egzystencji, konfrontując się ze światem, który postrzega ją jako potwora. Z czasem jednak odnajduje swoją prawdziwą tożsamość, zaskakującą moc i siłę, by iść swoją własną drogą" .

Narzeczona Frankensteina

"Narzeczona Frankensteina" (The Bride of Frankenstein) to amerykański czarno-biały film z 1935 roku, będący kontynuacją "Frankensteina" z 1931 roku. Obraz jest dowodem na to, że wbrew prawu serii czasem zdarzają się sequele lepsze od oryginału.