Scarlett Johansson i Disney. Spór wokół "Czarnej wdowy" zakończony ugodą

Scarlett Johansson - jedna z najlepiej zarabiających aktorek świata - i Disney zawarli ugodę. Aktorka pozwała giganta przemysłu rozrywkowego w związku z filmem "Czarna wdowa". Szczegóły porozumienia nie są znane.

Scarlett Johansson, dwukrotnie nominowana do Oscara, pod koniec lipca złożyła pozew przeciw Disneyowi. Twierdziła, że wytwórnia złamała warunki kontraktu i naraziła ją na olbrzymie straty finansowe. Oficjalnie do ugody doszło pomiędzy należącą do niej firmą produkcyjną Periwinkle Entertainment oraz grupą Walt Disney Co. Szczegóły porozumienia - zaznacza agencja Reutera - są poufne.

Spór o zyski

W pozwie aktorki zwrócono uwagę, że Walt Disney Co. naruszyło postanowienia jej kontraktu, wprowadzając w tym samym czasie "Czarną wdowę" do kin i na swoją platformę VOD, przez co ograniczono jej ewentualne zyski z filmu. Reuters informuje, że część wynagrodzenia miała zostać ustalona na podstawie wyniku finansowego filmu w dystrybucji kinowej.

Disney w odpowiedzi na pozew aktorki twierdził, że jej skarga jest bezpodstawna, a firma wypełniła wszystkie założenia umowy z Johansson.

Sprawa sądowa przyciągnęła uwagę Hollywood.

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 wytwórnie filmowe często decydują się na jednoczesne premiery kinowe oraz w swoich platformach streamingowych. W przypadku najważniejszych produkcji, serwisy zdobywają w ten sposób większą liczbę subskrybentów, a w efekcie podnoszą swoją wartość na giełdzie.

"Czarna wdowa" - jak pisze BBC News - do kin i na serwis Disneya trafiła 9 lipca. BBC pisze, że w pierwsze trzy dni wyświetlania filmu w kinach, produkcja zarobiła 218 milionów dolarów. Portal IMDb informuje, że dotychczas produkcja zarobiła około 379 milionów dolarów.

Reuters zwraca uwagę, że film w ciągu pierwszych 20 dni w serwisie Disneya zarobił 60 milionów dolarów. Użytkownicy serwisu musieli zapłacić 30 dolarów za dostęp do filmu.

"Czarna wdowa" to najbardziej oczekiwany film Marvela ze Scarlett Johansson Disney

Obie strony zadowolone

"Jestem zadowolony z tego, że byliśmy w stanie dojść do wspólnego porozumienia ze Scarlett Johansson" - zaznaczył w czwartkowym oświadczeniu Alan Bergman, członek zarządu Walt Disney Co. Cytowany przez Reutera Bergman zaznaczył, że reprezentowana przez niego firma nie może się doczekać pracy z Johansson "nad kolejnymi projektami".

Reuters pisze, że sama Johansson również wyraziła zadowolenie z rozwiania wszelkich różnic. "Jestem niezwykle dumna z pracy, jaką wspólnie wykonaliśmy w ostatnich latach" - napisała aktorka w komunikacie, który cytuje Reuters.

Johansson, jedna z ulubionych aktorek Woody’ego Allena, która karierę aktorską rozpoczęła jako 11-latka, należy do czołówki w dorocznych zestawieniach najlepiej zarabiających aktorek, jakie przygotowuje magazyn "Forbes". Co prawda - w związku z przesuniętą o rok premierą "Czarnej wdowy" - nie znalazła się na tej liście w 2020 roku, ale w 2019 zarobiła 56 mln dolarów, a w 2018 roku - 40,5 mln dolarów - co dawało jej najwyższą pozycję w zestawieniu.

Autor:tmw

Źródło: Reuters, BBC News, tvn24.pl