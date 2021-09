Sarah Dash nie żyje. Wokalistka grupy Labelle miała 76 lat

Sarah Dash zmarła w wieku 76 lat. Była współzałożycielką zespołu Labelle, z którym nagrała hit "Lady Marmalade". Piosenkarka nagrywała między innymi z Keithem Richardsem i zespołem Rolling Stones.

Sarah Dash - wokalistka i współzałożycielka zespołu Labelle - zmarła w wieku 76 lat. Informację potwierdziła Patti LaBelle, z którą Dash współpracowała w latach 60. i 70. ubiegłego wieku.

"Jeszcze w sobotę byłyśmy razem na scenie. Sarah Dash była niesamowicie utalentowaną, piękną i cudowną duszą, która wniosła w moje życie o wiele więcej niż mogę wyrazić. Mogłam na nią zawsze liczyć i zawsze miałam jej wsparcie! Taka była Sarah - lojalna przyjaciółka. Była głosem tych, którzy go nie mieli" - napisała LaBelle na Instagramie, dołączając wideo z jednego koncertów.

Wielokrotna laureatka nagród Grammy wyznała, że śmierć przyjaciółki złamała jej serce. "Wiem, że duch Sarah i to, co dała światu nadal będzie żyło" - dodała.

Sarah Dash na początku lat 60. dołączyła do grupy Patti LaBelle and The Bluebells. Kilka lat później zmieniły nazwę na Labelle. Zmieniły także repertuar, który zaczęły nagrywać. W 1974 roku nagrały swój nawiększy hit „Lady Marmalade”.

Zespół zawiesił działalność w 1976 roku a Dash rozpoczęła solową karierę. Tylko w latach 1978-88 nagrała cztery albumy solowe. Nagrywała oraz koncertowała wspólnie z Rolling Stones i Keithem Richardem. W 2008 roku, po 32 latach przerwy, zespół Labelle wydał kolejny album "Back to Now".

Sarah Dash. Labelle - jedna z najbardziej wpływowych amerykańskich grup muzycznych

Labelle stał się jednym z najbardziej wpływowych amerykańskich żeńskich zespołów muzycznych lat 70. Trio w składzie Sarah Dash, Pati LaBelle i Nona Hendryx, było pierwszą afroamerykańską grupą muzyczną, która pojawiła się na okładce "Rolling Stone". Były również pierwszą współczesną grupą popową oraz pierwszą afroamerykańską grupą popową, która wystąpiła w Metropolitan Opera House w Nowym Jorku.

Zachwycały połączeniem rocka, funku i r'n'b. Przyciągały uwagę niezwykłymi, często futurystycznymi kostiumami. Miały wpływ na twórczość takich grup jak En Vouge, Destiny's Child czy The Pussycat Dolls.

Największym ich hitem pozostaje "Lady Marmalade", który znalazł się na 479. miejscu zestawienia "The 500 Greatest Songs of All Time" (500 najlepszych piosenek wszech czasów) magazynu "Rolling Stone". Magazyn "Billboard" umieścił numer na 16. miejscu zestawienia "100 Greatest Girl Group Songs of All Time" (100 najlepszych piosenek girlsbandów wszech czasów). W tym roku "Lady Marmalade" została wpisana do Nardowego Rejestru Nagrań Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie za jego "kulturowe, historyczne i artystyczne znaczenie".

Od momentu ukazania się, piosenka była wielokrotnie coverowana. Do najważniejszych nowych wersji należy ta nagrana przez zespół All Saints w 1998, stając się numerem jeden brytyjskiej listy przebojów UK Singles Chart; oraz wersja z 2001 roku nagrana przez Christinę Aguilerę, Myę, Pink i Lil'Kim, która pojawiła się na ścieżce muzycznej do filmu "Moulin Rouge!"

Sarah Dash Shutterstock

