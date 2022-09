Nauczycielki ze Słubic o Sarze James, swojej podopiecznej: pracowita, stawia na perfekcjonizm, "miałam ciary"

Gdy rozpoczynała się transmisja finału programu "America’s Got Talent", w Polsce była druga w nocy. Ale nauczycielki ze szkoły w Słubicach, w której uczyła się Sara James, i tak oglądały występ swojej podopiecznej na żywo. - Podoba mi się to, ile barw głosu Sara ma już na tym etapie kariery i to, jak potrafi je wykorzystywać - powiedziała reporterce TVN24 nauczycielka ze szkoły muzycznej, w której uczyła się 14-letnia wokalistka.

W nocy z wtorku na środę czasu polskiego Sara James wystąpiła w finale programu "America’s Got Talent". Polka zaśpiewała utwór "Running Up That Hill" Kate Bush. Jej wykonanie odświeżonego w tym roku przeboju z lat 80. zachwyciło jurorów, podobnie jak występy Sary w eliminacjach i półfinale. Choć finałowy odcinek amerykańskiego programu rozpoczął się o godzinie drugiej w nocy czasu polskiego, na żywo śledziły go nauczycielki ze szkoły 14-latki w jej rodzinnych Słubicach. Była z nimi reporterka TVN24, Katarzyna Bzowa.