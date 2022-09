Sara James poza pierwszą piątką w finale "America's Got Talent". Na scenie wystąpiła z Black Eyed Peas

Sara James z Polski znalazła się poza pierwszą piątką w finale "America's Got Talent". 14-latka z Ośna Lubuskiego pod Słubicami zachwyciła dzień wcześniej jury i widzów finałowym wykonaniem "Running Up That Hill" z repertuaru Kate Bush. Podczas środowego wielkiego finału zaśpiewała z zespołem Black Eyed Peas. 17. edycję AGT wygrał taneczny zespół Mayyas.

To, że Sara James zajdzie daleko w popularnym amerykańskim show było wiadomo już po pierwszym występie, wyemitowanym w czerwcu. Jej wykonanie "Lovely" Billie Eilish zrobiło tak duże wrażenie na Simonie Cowellu, że juror użył tzw. złotego przycisku, który dał 14-latce przepustkę do półfinałów "America's Got Talent", bez konieczności przechodzenia kolejnych etapów. Pod koniec sierpnia pochodząca spod Słubic 14-latka zachwyciła amerykańskich widzów swoją interpretacją wielkiego przeboju Eltona Johna "Rocket Man". Dzięki głosom publiczności, młodziutka Polka weszła do finału konkursu.

Sara James poza finałową piątką

Podczas finałowego odcinka show w środowy wieczór (w czwartek nad ranem czasu polskiego) Sara James miała okazję jeszcze raz zabłysnąć na scenie "America's Got Talent". Przed ogłoszeniem wyników głosowania Sara zaśpiewała "Let's Get It Started" wraz ze słynną grupą Black Eyed Peas. Jak relacjonował amerykański The Sun, legenda sceny, raper Will.I.Am stwierdził, że Sara już jest wielką gwiazdą i "ma wszystko, czego trzeba, by przejść na kolejny poziom". Sara zaś stwierdziła, że jest wdzięczna za okazję, jaką dostała.

Po występach finalistów, zaprezentowano pierwszą piątkę tegorocznej edycji. Wbrew oczekiwaniom licznych fanów, i to już nie tylko w Polsce, Sara James do niej nie weszła. Spośród trójki wykonawców - Sary, saksofonisty Avery Dixona i tria wokalnego Chapel Heart w "top five" znalazło się to ostatnie. Jednak nie ono zwyciężyło w wielkim finale 17. edycji.

Zwyciężczyniami "America's Got Talent" zostały w tym roku libańskie tancerki z The Mayyas. Drugie miejsce zajęła również tancerka - Kristy Sellars, zaś trzecie miejsce zajął wokalista country Drake Milligan. Zwyciężczynie otrzymają milion dolarów, będą też miały okazję występować w Las Vegas.

Finałowy występ Sary James w "America's Got Talent"

Wcześniej, we wtorkowy wieczór (czasu amerykańskiego) Sara James zaśpiewała w finale utwór "Running Up That Hill" Kate Bush otrzymując owacje na stojąco tak publiczności, jak i czwórki jurorów: Heidi Klum, Sofii Vergary, Simona Cowella i Howiego Mandela.

Występ zebrał w przeważającej większości wręcz entuzjastyczne komentarze, a jeden z amerykańskich portali określił ją nawet mianem "następczyni Whitney Houston". Docenili go też widzowie, głosujący po finałowych występach. Sara James wprawdzie nie zwyciężyła w ścisłym finale 17. edycji popularnego show, ale już postrzegana jest jak gwiazda - tak przez widzów, jak i komentatorów. I to na wymagającym amerykańskim rynku.

SARA JAMES Casey Durkin/NBC via Getty Images

