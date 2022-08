Sara James, 14-latka z Polski, w finale "America's Got Talent". Amerykańska publiczność zachwycona jej występem

Sara James awansowała do finału programu "America's Got Talent". Przepustkę do ostatniego etapu amerykańskiego show dało jej wykonanie przeboju Eltona Johna "Rocket Man" we wtorkowym półfinale. Występ polskiej nastolatki zachwycił jurorów, publiczność i media, 14-latka od początku uznawana była za jednego z głównych faworytów do awansu.

Wyniki głosowania widzów zostały ogłoszone w środę wieczorem czasu lokalnego, dzień po półfinale z udziałem Sary James. Do finału mogło awansować zaledwie dwóch z jedenastu uczestników wtorkowego show. Do ostatniego etapu amerykańskiej wersji "Mam talent", obok 14-latki z Polski, dostał się również francuski magik Nicolas Ribs.

- Dziękuję za każdy głos. Oniemiałam i próbuję nie powiedzieć niczego głupiego. Jestem tylko nastolatką w Ameryce i niesamowite jest to, że się tu znalazłam. Dziękuję, to wiele dla mnie znaczy - tak Sara James na gorąco skomentowała swój awans do finału.

Simon Cowell, juror, który od początku programu jest fanem talentu Polki, od razu po ogłoszeniu wyników pogratulował jej awansu i dodał, że dzięki niej "finał będzie wyjątkowy". - Byłem tak samo zdenerwowany, jak Sara. To, co zrobiła ostatniego wieczoru, było niesamowite - mówił Cowell jeszcze zanim poznaliśmy finalistów.

W TOP5 wtorkowego półfinału, za plecami Sary i Nicolasa, znaleźli się Amanda Mammana, Hayden Kristal oraz Celia Muñoz. Finał tegorocznej edycji "America's Got Talent" odbędzie się 13 września, jego wyniki poznamy następnego dnia. Weźmie w nim udział dziesięciu uczestników - po dwóch z każdego z pięciu półfinałów. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości miliona dolarów.

"Rocket Man" w wykonaniu Sary James

W półfinale Sara James zaśpiewała utwór Eltona Johna "Rocket Man". Na scenę wyszła jako ostatni uczestnik. Czternastolatka ze Słubic zachwyciła jurorów, jeden z nich stwierdził, że "nie ma wątpliwości, iż był to zwycięski występ". Talent polskiej wokalistki doceniły również amerykańskie media, które od razu uznały ją za faworytkę do awansu. Jej wtorkowy występ na oficjalnym kanale programu na YouTube odtworzono już prawie 1,4 miliona razy, co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem wśród wszystkich uczestników.

Polska wokalistka oczarowała jury i widzów "America's Got Talent" nie po raz pierwszy. Furorę zrobiła również podczas czerwcowych eliminacji. Wykonała wtedy utwór "Lonely" Billie Eilish i Khalida. Simonowi Cowellowi, jej występ spodobał się na tyle, że postanowił skorzystać z tzw. złotego przycisku, który gwarantuje udział w półfinałach, bez konieczności przechodzenia kolejnych etapów.

Kim jest Sara James?

Sara Egwu-James pochodzi z lubuskich Słubic, w czerwcu skończyła 14 lat. Jest córką Polki i Nigeryjczyka. Popularność przyniosło jej zwycięstwo w czwartej edycji programu "The Voice Kids" w 2021 roku. Jesienią tego samego roku James reprezentowała Polskę w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Zajęła w nim drugie miejsce. Jej najczęściej odtwarzane utwory to m.in. "Somebody", "Nie jest za późno" czy "My Wave".

Autor:kgo//az

Źródło: "America's Got Talent", tvn24.pl