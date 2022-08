Polska nastolatka Sara James zachwyciła w półfinale "America’s Got Talent". "Nie ma wątpliwości, to był zwycięski występ"

Czternastoletnia wokalistka z Polski Sara James po raz kolejny zachwyciła jurorów "America’s Got Talent". W półfinale programu Polka zaśpiewała utwór "Rocket Man" Eltona Johna, a Simon Cowell, Heidi Klum i Howie Mandel nie szczędzili jej komplementów. O tym, czy wokalistka awansuje do finału, dowiemy się w środę.

James zaśpiewała hit Eltona Johna

Entuzjastycznie występ Polki oceniła też Heidi Klum. Jurorka stwierdziła, że 14-latka była na scenie "wspaniała" i "rewelacyjna". Cowellowi przyznała, że ten "rzeczywiście wie, jak znaleźć wielką gwiazdę". - Nie ma wątpliwości, to był zwycięski występ, twój talent, twój głos, twój wygląd, to wszystko jest wspaniałe - dodał kolejny juror, aktor Howie Mandel.

Mimo entuzjastycznej reakcji jury Sara James nie może być jeszcze pewna awansu do finału. Widzowie programu mają dobę na zagłosowanie na swojego faworyta, a wyniki zostaną ogłoszone we środę wieczorem (noc ze środy na czwartek czasu polskiego) na antenie stacji NBC.

Cowell zachwycony Sarą James

- Wcisnąłem złoty przycisk dla Sary, bo w mojej opinii jest totalną gwiazdą. Przeleciała świat, żeby wziąć udział w przesłuchaniach do "America's Got Talent" i zobaczyć, czy marzenia się spełniają. To naprawdę do mnie przemówiło, bo 20 lat temu miałem podobne myśli. Nie miałem tylko jej talentu - mówił juror.