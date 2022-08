Sara James z szansami na finał "America's Got Talent". Świat zachwyca się 14-latką z Polski. "Zostaje główną faworytką"

Sara James już stała się jedną z sensacji najnowszej edycji amerykańskiego "Mam Talent". Po półfinałowym występie w nocy z wtorku na środę, 14-latka z Ośna Lubuskiego zebrała wiele pochlebnych recenzji światowych mediów i obserwatorów popularnego show. Czy ma szansę na finał?

Już pierwszym, rejestrowanym w maju występem w "America's Got Talent", gdzie Sara James pokazała swoją wersję piosenki Billie Eilish zdobyła nie tylko uznanie jury i sympatię publiczności, ale też "złoty przycisk", którym juror show Simon Cowell zagwarantował jej występ w półfinale. I, sądząc z jego reakcji po wtorkowym występie Polki, nie zawiódł się. 14-letnia wokalistka tym razem zaprezentowała swoją interpretację wielkiego przeboju Eltona Johna "Rocket Man". „Wow, Saro, wzruszyłem się tym występem, ponieważ wiem, ile to dla ciebie znaczy. Ten wybór piosenki był genialny." - mówił Cowell. Jak dodał, jest przekonany, że Elton John zauważy i pokaże to wykonanie w swoich mediach społecznościowych. „To był naprawdę zwycięski występ” – zachwycał się kolejny juror Howie Mandel. „Twój wygląd, twoja postawa, twój talent sprawiają, że jesteś supergwiazdą”.

Heidi Klum skomplementowała na Twitterze Cowella za wybór Sary do półfinałów: "Simon Cowell naprawdę wie jak je wybierać. Sara już ma status SUPERGWIAZDY" - napisała na Twitterze supermodelka.

Wtórowała jej druga jurorka America's Got Talent, Sofia Vergara: "DRESZCZE! Sara, zostałaś stworzona, by być gwiazdą" - napisała kolumbijska aktorka.

Entuzjastyczne komentarze mediów po występie Sary James

Media na świecie również zauważyły już występ naszej rodaczki. "Wciąż każdy z 11 występów (półfinałowych) lśni na swój własny sposób. Niektóre nawet przewyższyły to, czego się spodziewaliśmy" - zauważa "USA Today". I nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o Polkę. "Sara James, 14-letnia piosenkarka, która wcześniej zdobyła "złoty przycisk" Cowella, w jakiś sposób przebiła swój pierwszy występ, odtwarzając na nowo klasykę Eltona Johna. Na koniec (półfinałów - red.) James, pochodząca z małego miasteczka w Polsce, przejęła scenę, by zaśpiewać spowolniona wersję 'Rocket Man' Eltona Johna" - pisze portal, podkreślając, że Simon Cowell nazwał mocną aranżację klasycznej ballady „absolutnie genialną".

Sara często pojawia się w tytułach relacji z ostatniego odcinka America's Got talent. "Sara James zaskakuje sędziów wyjątkowym coverem Eltona Johna" - tak zatytułował swoją relację "Mail Online". Jak pisze portal w dalszej części artykułu, "Sara, ubrana w srebrną koszulę i spodnie, zachwyciła publiczność i sędziów, którzy nagrodzili ją owacją na stojąco, gdy skończyła śpiewać".

Amerykański portal rozrywkowy "Hollywood Live" już nazywa Sarę faworytką. "14-latka postawiła na klasykę - "Rocket Man" Eltona Johna. Jej wykonanie to spowolniona wersja budująca nastrój aż do niesamowitego punktu kulminacyjnego" - czytamy. "Sara James zostaje główną faworytka po epickim wykonaniu piosenki Eltona Johna" - podsumowuje swój artykuł.

Sara James na razie wygrywa na YouTube

Wideo z wykonaniem "Rocket Man" Sary James na oficjalnym kanale YouTube "America's Got Talent" po jednej nocy zdobyło ćwierć miliona odtworzeń, a to wielokrotnie więcej niż inne wykonania z wtorkowych półfinałów. Komentujący (zarówno po polsku, jak i angielsku) już widzą Sarę jako finalistkę całego show:

"Ma tylko 14 lat, co jest oszałamiające! Zawsze obawiam się, gdy zwycięzcy są tak młodzi i muszą radzić sobie z presją. Ale zdecydowanie widzę, jak wygrywa." "Uwielbiam tę piosenkę w wykonaniu Eltona Johna. Oryginał to oryginał. Ale Sara... czemu mnie nie ostrzegłaś, że się poryczę w pracy właśnie teraz, słuchając Twojej kosmicznej wersji?!" "Można słychać tego głosu godzinami! Sara jesteś objawieniem scenicznym po prostu." "Mam nadzieję, że Elton John umieści to w swoich mediach społecznościowych. Gdybym mógł, to bym oddał na ciebie 10 milionów głosów" - piszą komentujący.

Nagroda w finale "America's Got Talent"

Główną nagrodą w amerykańskiej wersji "Mam Talent" są pieniądze - okrągły milion dolarów. Podobnie jak w przypadku amerykańskich loterii, uczestnik może wybrać sposób wypłaty - albo w 40 rocznych ratach po 25 tys. dolarów, lub jednorazowo - wtedy jednak nagroda zostanie pomniejszona o duży podatek. Dodatkiem do nagrody głównej jest możliwość występów w charakterze rezydenta w jednym z hoteli w Las Vegas.

O tym czy Sara James trafi do ścisłego finału "America's Got Talent" dowiemy się w środę, po podaniu wyników głosowania widzów. Młoda wokalistka ma już na koncie zwycięstwo w czwartej polskiej edycji programu "The Voice Kids" w 2021 roku. Jesienią tego ub. roku reprezentowała też Polskę w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci, gdzie zajęła drugie miejsce.

