Po występie w "America's Got Talent" media na świecie zachwycone Sarą James. "Może zechce zostać w Stanach trochę dłużej"

Występ Sary James, nastolatki z Polski w "America's Got Talent" zauważyły media na całym świecie. Wśród zachwytów nad talentem młodej wokalistki, dla której Simon Cowell wcisnął złoty przycisk, pojawiają się nawet głosy, że powinna zostać w USA dłużej. Co piszą o Sarze?

Życie 14-letniej Sary James z Ośna Lubuskiego niedaleko Słubic, zmieniło się w nocy z wtorku na środę diametralnie, i to już kolejny raz. Wokalistka, która w Polsce zdobyła sporą popularność wygraną w "The Voice of Poland" i zdobyciem drugiego miejsca w konkursie Eurowizji Junior, stała się teraz znana również w USA. Stało się to po emisji odcinka popularnego show "America's Got Talent", w którym wystąpiła. Sara, która w maju, w momencie nagrywania programu miała jeszcze 13 lat, oczarowała publiczność oraz jury. I to do tego stopnia, że jeden z jego członków, Simon Cowell postanowił skorzystać z tzw. złotego przycisku, który gwarantuje Polce udział w emitowanych na żywo półfinałach, bez konieczności przechodzenia kolejnych etapów.

Już po występie, w rozmowie z magazynem "People", Cowell komplementował polską sensację wieczoru: "Wcisnąłem złoty przycisk dla Sary, bo w mojej opinii jest totalną gwiazdą. Przeleciała świat, żeby wziąć udział w przesłuchaniach do 'America's Got Talent' i zobaczyć, czy marzenia się spełniają. To naprawdę do mnie przemówiło, bo 20 lat temu miałem podobne myśli. Nie miałem tylko jej talentu!"

Media o występie Sary James w "America's Got Talent"

Występ Sary James zrobił wrażenie na widzach programu "America's Got Talent", ale też amerykańskich mediach. Wiele z nich, również te najpopularniejsze, opisuje występ Polki, co samo w sobie jest sukcesem dla 14-latki.

Portal Today.com, internetowa strona popularnego programu stacji NBC podkreśla, że to pierwsza wizyta Sary w USA i przywołuje jej słowa: "Mówią, że w Ameryce wszystko się spełnia, więc chciałam to sprawdzić." Jak dodaje portal: "Zrobiła to, prezentując piękną wersję utworu Billie Eilish z 2018 roku „Lovely”, głosem, który odzwierciedla bogactwo i głębię oryginalnego wokalu zdobywczyni Grammy." Portal podkreśla, że występ zakończyły owacje na stojąco od publiczności i trzech z czterech sędziów. Simon Cowell był pod takim wrażeniem, że początkowo nie mógł wstać...

Billboard, jeden z najbardziej znaczących tytułów na rynku muzycznym, również dostrzegł Polkę. Jak pisze w swojej internetowej wersji, Sara James nie jest pierwszą osobą z Europy Środkowej, która wyruszyła na zachód w pogoni za sławą. "Niewielu jednak przyjechało w wieku 13 lat, aby rywalizować w 'America’s Got Talent'." I również powołuje się na wypowiedź wokalistki: "Cóż, często mówi się, że w Ameryce spełniają się marzenia, a ona po prostu chciała to sprawdzić." Te marzenia spełniły się, gdy James zaśpiewała swoją wersję hitu Billie Eilish. "Może zechce zostać w Stanach trochę dłużej po tym bezbłędnym występie" - zastanawia się Billboard.

Huffington Post zauważa, że po jednej nocy od publikacji występ Sary James miał ponad 1,3 miliona wyświetleń na oficjalnym kanale YouTube „America's Got Talent” (teraz zbliża się do 5 mln - red.). Podkreśla też, że Sara - mimo młodego wieku - ma duże doświadczenie sceniczne - wygrała „The Voice Kids” w Polsce i zajęła drugie miejsce w konkursie Eurowizji Junior. "I to doświadczenie widać" - stwierdza portal.

Hollywood Life tymczasem już publikuje pięć rzeczy, które amerykański widz powinien wiedzieć o "niesamowitej 14-letniej polskiej piosenkarce" w "America's Got Talent”. "Jeśli słyszeliście, jak śpiewa, wiecie już, że jest głos ma siłę, z którą należy się liczyć" - podkreśla. I pisze gdzie Sara dorastała, jak się uczyła, i że ma już wielu fanów po sukcesach w "The Voice Kids" i Eurowizji Junior. Zwraca też uwagę na muzyczne fascynacje Sary - Beyonce, Rihannę, Whitney Houston.

CZYTAJ TAKŻE: Zespół BTS zawiesza karierę

Ale nie tylko Amerykanie dostrzegli utalentowaną Polkę. Brytyjski "Daily Mail" zauważa, że nastoletnia wokalistka, której emocjonalny występ z piosenką Billie Eilish "zszokował jury", pochodzi z małej miejscowości w Polsce (Ośno Lubuskie - gdzie mieszka Sara - ma ok. 4 tys. mieszkańców - red.).

Tymczasem grecki ATNews (Channel 1) przypomina wcześniejsze osiągnięcia James. "Polska, w dorosłej Eurowizji może wciąż szuka przepisu, który da jej miejsce w pierwszej dziesiątce, ale w Eurowizji Junior jest zupełnie inaczej". Przypomina dwa zwycięstwa z ostatnich lat (Roksana Węgiel i Viki Gabor), ale też drugie miejsce Sary na zeszłorocznej imprezie we Francji, gdzie przegrała tylko 6 punktami z tegorocznymi gospodarzami, Armenią.

Autor:am

Źródło: tvn24.pl