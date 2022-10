Rolls-royce Freddiego Mercury'ego pomoże ofiarom wojny w Ukrainie

Brytyjski wokalista nie posiadał prawa jazdy, był jednak właścicielem kilku pięknych samochodów. Piosenka "I’m in Love with My Car" ("Jestem zakochany w moim samochodzie") znalazła się nawet na płycie zespołu Queen "A Night at the Opera". Napisał ją i wykonał perkusista grupy Roger Taylor. Mercury miał w swojej kolekcji takie auta, jak daimler ds420, lincoln town car i rolls-royce silver shadow. Ten ostatni należał do gwiazdora przez ponad dekadę.