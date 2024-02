"Sami swoi. Początek" kolejny weekend króluje w zestawieniu box office. W ciągu dziesięciu dni od premiery koprodukcję TVN Warner Bros. Discovery w reżyserii Artura Żmijewskiego widziało już pół miliona widzów.

Po świetnym weekendzie otwarcia (16-18 lutego film zobaczyło w kinach ponad 220 tys. widzów) "Sami swoi. Początek" utrzymuje się w topie najchętniej oglądanych tytułów. Prequel kultowej trylogii Sylwestra Chęcińskiego zbiera dobre recenzje. - Jest filmem udanym (...) Opowieść pasuje do znanej nam już historii. Zresztą, jak miało być inaczej, skoro scenariusz napisał Andrzej Mularczyk, ten sam, który napisał scenariusz do "Samych swoich", "Nie ma mocnych" i "Kochaj albo rzuć". Więc to jest ta sama ręka, ta sama głowa - mówi Tomasz Raczek w wideorecenzji na YouTube. ZOBACZ TEŻ: "Sami swoi. Początek" Artura Żmijewskiego. Historia Pawlaka wciąga na nowo

Rozwiń

"Sami swoi. Początek" - o czym jest film

"Sami swoi. Początek" opowiada o dzieciństwie i młodości Kargula i Pawlaka. Pokazuje losy sąsiadów przed trafieniem na Ziemie Odzyskane, gdy mieszkali we wsi na Kresach, na terenie obecnej Ukrainy. - To jest film, w którym każdy znajdzie coś dla siebie: zarówno ci, którzy bardzo dobrze znają historię rodu Pawlaków i Karguli, jak i ci, dla których [bohaterowie] są zupełnie obcy, bo będą mogli sobie od tego zacząć - mówi Karol Dziuba, filmowy Władysław Kargul. Młodego Kazimierza Pawlaka brawurowo zagrał Adam Bobik, znany z serialu "Camera Cafe. Nowe parzenie". W wywiadach mówił, że jako dziecko był przekonany, że "Sami swoi" to opowieść z jego rodzinnego Podlasia. Jak przygotowywał się do roli? - Przede wszystkim oglądałem w kółko te trzy części Chęcińskiego. W pewnym momencie przestałem je już oglądać, włączałem je sobie na YouTubie i słuchałem. Chodziło mi o to, jak Wacław Kowalski mówi, żeby zbliżyć się do jego sposobu mówienia. Budziłem się i zasypiałem przy tym - mówi Bobik w wywiadzie dla tvn.pl. ZOBACZ TEŻ: "Aktorstwo mnie wybrało". Rozmawiamy z Adamem Bobikiem

W filmie występuje Anna Dymna. Aktorka, która w "Nie ma mocnych" i "Kochaj albo rzuć" wcielała się Anię Pawlak, teraz gra jej prawujenkę. - Wszyscy wiedzieli, co mają robić. Wykonywali swoje zadania tak, jakby to była dla nich sama przyjemność. A pracowali tu wspaniali artyści, wszyscy robili to z radością - mówi Dymna. - Rysiu Melliwa, wspaniały scenograf, mój wieloletni przyjaciel z Krakowa, ze swoimi kolegami wyszukali, wyczarowali piękne plany. Dbałość o rekwizyty, kostiumy, charakteryzację zachwycała. Wszystko autentyczne - żadna cepelia. Gdy ujrzałam Adasia Ferencego, Zbyszka Zamachowskiego w kostiumach i charakteryzacji, od razu ich pokochałam jak braci. Kiedy zobaczyłam siebie, też byłam pod wrażeniem. Zmieniona, a prawdziwa. I takie piękne, autentyczne czepce dziewczyny splatały mi na głowie.

"Sami swoi. Początek" reż. Artur Żmijewski fot. Jarosław Sosiński/Next Film

"Sami swoi. Początek" - obsada

"Sami swoi. Początek" wyreżyserował Artur Żmijewski. W obsadzie: Adam Bobik (Kazimierz Pawlak), Karol Dziuba (Władysław Kargul), Paulina Gałązka (Nechajka Słobodzian), Weronika Humaj (Mania Ziębicka), Zbigniew Zamachowski (Kacper Pawlak), Katarzyna Krzanowska (Maryjka Pawlak), Mirosław Baka (Ziębicki), Wojtek Malajkat (Ksiądz), Anna Dymna (Pecynicha), Janusz Chabior (Wincenty Kargul), Adam Ferency (Wujko Pecyn) i Agnieszka Suchora (Ziębicka).

Autorka/Autor:joan//mro

Źródło: TVN, TouTube