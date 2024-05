Film "Sami swoi. Początek" okazał się kinowym hitem: na dużym ekranie obejrzało go ponad 800 tysięcy widzów. Teraz nową produkcję z bohaterami znanymi z kultowej trylogii Sylwestra Chęcińskiego znajdziemy w Playerze.

Obraz z bohaterami znanymi z filmu "Sami swoi" i jego kontynuacji wszedł na ekrany polskich kin 16 lutego. W pierwszy weekend koprodukcję TVN Warner Bros. Discovery (właściciela TVN24) obejrzało ponad 220 tysięcy widzów. Łącznie ponad 800 tysięcy osób wybrało się do kin na film o rodzinie Pawlaków i Karguli. Teraz "Sami swoi. Początek" można wypożyczyć w bibliotece Playera .

"Sami swoi. Początek" już w Playerze

- Był fantastycznie napisany - mówił w "Dzień Dobry TVN" o scenariuszu nowego filmu jego reżyser, Artur Żmijewski. - To niezwykle pełna historia od początku do końca opowiadająca historię konfliktu, ale też zaczynamy od czasu, kiedy to nasi bohaterowie byli mali i potem idziemy przez te kilkadziesiąt lat - tłumaczył aktor i reżyser.