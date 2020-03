"Sala samobójców. Hejter" w Playerze już dwa tygodnie po premierze kinowej

To druga część głośnego i wielokrotnie nagradzanego debiutu Jana Komasy. Film miał kinową premierę 6 marca. W weekend otwarcia produkcja przyciągnęła do kin ponad 140 tysięcy widzów, czyli dwa razy więcej niż "Sala samobójców".

"Tomek (Maciej Musiałowski), student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, zostaje przyłapany na plagiacie i wydalony z uczelni. Postanawia jednak ukrywać ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową od państwa Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman) – rodziców Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki z czasów dzieciństwa. Kiedy oszustwo wychodzi na jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie i życzliwość swoich dobroczyńców. Przepełniony gniewem i żalem, oddzielony od Gabi, w której skrycie podkochuje się od lat, Tomek planuje zemstę na Krasuckich. Szansa pojawia się, kiedy otrzymuje pracę w agencji reklamowej, a wraz z nią dostęp do najnowszych technologii i tajemnic stołecznej elity. Pod pozorem obowiązków zawodowych Tomek zaczyna inwigilować Krasuckich, aktywnie włączonych w kampanię polityczną kandydata na prezydenta stolicy – Pawła Rudnickiego (Maciej Stuhr)" - czytamy w opisie filmu.

- To historia, która pokazuje z perspektywy psychologicznej, jak człowiek może się stoczyć moralnie, tak naprawdę w imię miłości. Przy okazji pokazujemy widzom, jak wygląda proces hejtu na zlecenie - mówił w rozmowie z tvn24.pl reżyser filmu, Jan Komasa .

"Sala samobójców. Hejter" to pierwszy film reżysera Jana Komasy od zeszłorocznej premiery nominowanego do Oscara "Bożego Ciała". Komasa jest również twórcą "Miasta 44". "Sala samobójców" z 2011 r. była jego debiutem. Jest synem znanego aktora i pedagoga Wiesława Komasy i wokalistki Giny Komasy, niegdyś solistki zespołu Spirituals and Gospel Singers.