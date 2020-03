"Sala samobójców. Hejter" trafia do kin. "Chciałbym widzami potrząsnąć"

- Chciałbym widzami potrząsnąć - powiedział na premierze Jan Komasa. - To znaczy, chciałbym, żeby widzów troszkę oszukać, użyć trochę innych środków niż do tej pory. To nie jest film ku pokrzepieniu serc, raczej film, który ma sprowokować do dyskusji i spowodować, że widzowie w ogóle zaczną o pewnych rzeczach rozmawiać, a może nawet nie do końca ufać temu, co widzą w internecie - dodał reżyser.