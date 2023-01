Sąd odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie Weinsteina

W poniedziałek sędzia sądu wyższej instancji w Los Angeles Lisa Lench odroczyła ogłoszenie wyroku w sprawie oskarżonego o molestowanie seksualne magnata filmowego Harveya Weinsteina do 23 lutego.

Adwokaci Weinsteina mają czas do 31 stycznia na złożenie wniosku o nowy proces. Jeśli zostanie zatwierdzony, obecne postępowanie nie będzie kontynuowane. Producent odwołuje się także od wyroku skazującego, który zapadł w Nowym Jorku.

Weinstein uznany winnym przestępstw seksualnych

Ława przysięgłych w Los Angeles zarzuciła 70-letniemu producentowi wykorzystanie wysokiej pozycji w Hollywood do napastowania kobiet. 19 grudnia uznała go winnym m.in. trzech z siedmiu postawionych zarzutów, w tym gwałtu i wymuszonego seksu oralnego. Nie doszła do porozumienia m.in. w sprawie zarzutu o seksualną napaść przez skrępowanie.