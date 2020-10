Wystawa Chrisa Niedenthala odwołana "z powodu zawartych treści politycznych"

"Nie można reagować obojętnością na tego rodzaju decyzje" - napisali w mediach społecznościowych organizatorzy Rzeszowskiego Weekendu Fotografii. To reakcja na decyzję wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie o odwołaniu wystawy fotografa Chrisa Niedenthala "z powodu zawartych treści politycznych".

Na 15 października w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie zaplanowana była wystawa fotografii Chrisa Niedenthala "TU i TERAZ" w ramach Rzeszowskiego Weekendu Fotografii. Zdjęcia pokazują wydarzenia ostatnich pięciu lat w Polsce, między innymi protesty odbywające się przed Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym.

"Nie można reagować obojętnością na tego rodzaju decyzje"

Organizatorzy Rzeszowskiego Weekendu Fotografii poinformowali w poniedziałek w mediach społecznościowych, że wystawa w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie została odwołana.

"Poniedziałkowy brak słów... Bardzo poważnie zastanawialiśmy się, co z tym zrobić. Mogliśmy schować do szuflady i zapomnieć, jednak mimo wszystko uważamy, że nie można reagować obojętnością na tego rodzaju decyzje. Dziś dotykają one innych - w tym przypadku niestety Chris Niedenthal, którego wystawę "TU i TERAZ" planowaliśmy otworzyć w ubiegłym tygodniu w ramach II Rzeszowski Weekend Fotografii. Jutro podobna sytuacja może spotkać nas samych..." - napisali organizatorzy.

"Z powodu zawartych treści politycznych wystawa nie może zostać pokazana"

Załączyli pismo datowane na 13 października, które otrzymali od "wicedyrektor" (wskazana na fragmencie pokazanej pieczęci). "Informujemy, że z powodu zawartych treści politycznych wystawa Chrisa Niedenthala nie może zostać pokazana w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie" - czytamy w nim.

Według organizatorów wystawy, "fotografia, którą konsekwentnie pokazujemy w naszym mieście przez ostatnich kilka lat to nie polityka". "Nigdy nią nie była i nigdy nie opowiadała się po żadnej ze stron. Niezależnie od kadrów bądź treści, które pokazuje. A w tym konkretnym przypadku fotografia autorstwa Chris Niedenthal to reporterski obraz otaczającej nas wszystkich rzeczywistości. Niczego nie narzuca, dając całkowitą swobodę do wyrobienia sobie własnego zdania. Tak samo zresztą jak i (nadal planowana) wystawa "TU I TERAZ"" - napisali w mediach społecznościowych.

Jak poinformowała "Gazeta Wyborcza", wystawa zostanie przeniesiona i będzie otwarta od 18 listopada do 31 grudnia w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Organizatorem Rzeszowskiego Weekendu Fotografii jest Rzeszowska Akademia Fotografii. To jego druga edycja trwająca od 13 października do 30 listopada.

Autor:js/adso

Źródło: tvn24.pl, "Gazeta Wyborcza"