Kultura i styl

"Szczęka mi opadła", "prawdziwa przyjemność", "dawno się tak nie bawiliśmy". Ten serial zachwyca

Rycerz Siedmiu Królestw
Rycerz Siedmiu Królestw
Pierwszy odcinek "Rycerza Siedmiu Królestw" - nietypowej serii z uniwersum Westeros - można już oglądać w HBO Max. Kolejne będą pojawiały się w serwisie co tydzień. Adaptacja opowiadań George’a R. R. Martina "Rycerz Siedmiu Królestw" zbiera bardzo dobre recenzje.

Sto lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" dwóch nietypowych bohaterów wędruje po Westeros. To młody, naiwny, ale odważny rycerz Ser Duncan Wysoki i jego giermek, Jajo. Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa - tak zapowiada fabułę "Rycerza Siedmiu Królestw" na swojej stronie Warner Bros. Discovery.

Rycerz Siedmiu Królestw
Rycerz Siedmiu Królestw
Źródło: WBD

Ser Duncan jest słabo wyszkolony, niedoświadczony, marzy jednak o zdobyciu sławy na zbliżającym się turnieju i służbie u któregoś z wielkich rodów. Jego giermek jest przebiegły, bezczelny i znacznie bardziej bystry niż jego pan. To właśnie dziwaczna relacja Dunka i Jaja stanowi clue sześcioodcinkowego serialu.

Rycerz Siedmiu Królestw
Rycerz Siedmiu Królestw
Źródło: WBD

Pierwsze recenzje

Wśród pierwszych recenzji nowego serialu wiele jest entuzjastycznych. "Rycerz Siedmiu Królestw" to "wspaniała komedia", "bogaty, poruszający spin-off", który "sprawił, że szczęka mi opadła" - pisze recenzent "Guardiana" Rhik Samadder. "Jego dwie główne postacie to kwintesencja klasycznego duetu komicznego" - podkreśla.

Rycerz Siedmiu Królestw
Rycerz Siedmiu Królestw
Źródło: WBD

Neil Armstrong z BBC zwraca uwagę, że właściwe serialowi "połączenie brutalnego dramatu i dużej dawki humoru to absolutny hit". I jak dodaje: "To prawdziwa przyjemność od początku do końca. Dawno nie bawiliśmy się tak dobrze w Westeros - a może nawet nigdy".

NPR zwraca uwagę na odmienność nowego serialu od "Gry o tron", ale widzi wartość w tym, że "rozjaśnia nastrój, wpuszczając odrobinę nadziei do słynącego z ponurości i bezlitosności świata Martina".

Rycerz Siedmiu Królestw
Rycerz Siedmiu Królestw
Źródło: WBD

Twórcy i aktorzy

Współtwórcą i producentem wykonawczym serialu jest George R. R. Martin. Ira Parker jest współtwórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym serii. Za reżyserię odpowiadają Owen Harris oraz Sarah Adina Smith.

W obsadzie występują m.in. Peter Claffey jako Ser Duncan Wysoki, Dexter Sol Ansell jako Jajo, Daniel Ings jako Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel jako Baelor Targaryen, Danny Webb jako Ser Arlan of Pennytree, Sam Spruell jako Maekar Targaryen.

Rycerz Siedmiu Królestw
Rycerz Siedmiu Królestw
Źródło: WBD

Pierwszy odcinek serialu "Rycerz Siedmiu Królestw" można oglądać już oglądać w serwisie HBO Max. Kolejne będą pojawiały się w serwisie co tydzień. HBO Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela tvn24.pl.

Autorka/Autor: az

Źródło: WBD, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: WBD

