Playboy, muzyk i policjant. Pięć świetnych ról Ryana Goslinga 

Dlaczego przyjął rolę Kena w filmie "Barbie"? W wywiadzie dla GQ Ryan Gosling przyznał, że zainspirowały go córki, które bawią się Barbie i Kenem. "Pewnego dnia widziałem go twarzą w dół, w błocie, obok rozgniecionej cytryny" - powiedział aktor. I właśnie wtedy pomyślał: "Historia tego faceta musi zostać opowiedziana". 42-letni Gosling zrobił to rewelacyjnie. W jakich innych filmach zagrał równie brawurowo?

"Wyglądasz jak z photoshopa" - ten komentarz Emmy Stone do Ryana Goslinga po tym, jak jego bohater zdejmuje koszulkę w komedii "Kocha, lubi, szanuje" przeszedł już do historii kina. Aktorzy zagrali dotąd razem w trzech filmach, w tym dwa razy parę. Krytycy podkreślają, że w tym duecie iskrzy, ale oni zapewniają, że nigdy nie byli na randce i tylko się przyjaźnią. CZYTAJ TEŻ: "Barbie" pobiła rekordy. Pierwszy taki weekend w historii kina i fenomen "Barbenheimera"

"Kocha, lubi, szanuje"

To wzruszająca i zabawna komedia o tym, jak ważny w życiu jest romantyzm. W "Kocha, lubi, szanuje" splatają się historie trzech mężczyzn: dojrzałego Cala, nastoletniego Robbiego i przystojnego playboya Jacoba - Ryan Gosling brawurowo gra tego ostatniego. Cal (Steve Carell) i Emily (Julianne Moore) wydają się idealnym małżeństwem. Ale to tylko pozory. Emily zakochuje się w koledze z firmy i chce rozwodu. Cal, który na dodatek traci pracę, wpada w depresję. Z dołka ratuje go Jacob Palmer (nominowany do Złotego Globa Gosling). Uczy starszego znajomego, jak się ubierać, co pić i jak podrywać kobiety. Jest w tym mistrzem, co noc opuszcza bar z inną dziewczyną. Jego zagrywki nie robią jednak wrażenia na Hannah (Emma Stone).

"La La Land"

Musical Damiena Chazelle ("Whiplash") został nagrodzony sześcioma Oscarami i okrzyknięty najpiękniejszym filmem dekady. W słodko-gorzkiej historii o tym, że wszystko w życiu ma swoją cenę, drugi raz bohater grany przez Ryana Goslinga zakochuje się w postaci Emmy Stone. W "La La Land" Mia (nagrodzona Oscarem Stone) jest początkującą aktorką, która pracuje jako kelnerka. Kiedy zaczyna się już godzić z myślą, że kariera nie jest jej pisana, spotyka Sebastiana (nominowany do Oscara Gosling). Muzyk jazzowy też marzy o wielkiej sławie, ale na razie gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Oprócz ambicji i marzeń zaczyna łączyć ich uczucie. Gdy kariery zaczynają się wreszcie rozkręcać, zaczyna im jednak brakować dla siebie czasu.

"Gangster Squad. Pogromcy mafii"

Adaptacja serii artykułów Paula Liebermana opowiadającej o gangsterskim półświatku i tajnym oddziale policji, który podążał śladami "żydowskiej mafii". W "Gangster Squad. Pogromcy mafii" Gosling kolejny raz spotyka się na planie z Emmą Stone - aktorka gra tu dziewczynę mafiosa. Los Angeles, 1949 rok. Gangster Mickey Cohen (Sean Penn), który handluje narkotykami i bronią, czerpie zyski z prostytucji i hazardu, przejmuje kontrolę nad miastem. Jego szemranych interesów bronią nie tylko przestępcy, ale także policjanci i politycy. Policjanci John O'Mara (Josh Brolin) i Jerry Wooters (Ryan Gosling) postanawiają jednak zniszczyć stworzone przez Cohena imperium.

"Blue Valentine"

Kameralny melodramat prezentowany na festiwalu w Cannes. "Blue Valentine" to film o młodym małżeństwie, które przeżywa kryzys. Akcja rozgrywa się równolegle w dwóch płaszczyznach czasowych: widz widzi zarówno narodziny miłości, jak i jej rozpad. Gosling raz jest więc zakochanym do szaleństwa chłopakiem gotowym ożenić się z dziewczyną w ciąży (dziecko nie jest jego), a raz sfrustrowanym i rozdrażnionym facetem marzącym o uwolnieniu się od rodziny. Rozpad uczucia jest tu pokazany na raty. Malarz Dean (nominowany do Złotego Globu Gosling) i pielęgniarka Cindy (nominowana do Oscara Michelle Williams) po kilku latach bycia razem chcą się przekonać, czy coś jeszcze ich łączy. Postanawiają wybrać się w podróż, by przypomnieć sobie, dlaczego się w sobie zakochali.

"Pamiętnik"

Kolejny melodramat, w którym Gosling wciela się w postać chłopaka zakochanego do szaleństwa. "Pamiętnik" to film na podstawie bestsellerowej powieści Nicholasa Sparksa pod tym samym tytułem. Dom starców. Stary mężczyzna odczytuje kobiecie cierpiącej na alzheimera zapiski z jej dziennika. Układają się w historię wielkiej miłości, która wybuchła w latach 40. Siedemnastoletnia Allie Hamilton (Rachel McAdams) przyjeżdża na wakacje do Karoliny Północnej. Poznaje tam Noaha Calhouna (Ryan Gosling). Młodzi zakochują się w sobie, ale nie mogą być razem ze względu na sprzeciw matki Allie, która nie akceptuje dla córki chłopaka z klasy robotniczej. Wybucha wojna. Gdy Noah wraca z frontu, jego ukochana jest już zaręczona. Allie musi więc wybrać.

