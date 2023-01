Ruben Östlund raz słowa nie dotrzymał. Zapewnił, że tego nie powtórzy

Jednocześnie powtórzył sukces "The Square" z 2017 roku. W ten sposób dołączył do elitarnego grona twórców, których dwa filmy docenione zostały dwiema nagrodami, uznawanymi za filmowy odpowiednik Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Östlund jest dopiero trzecim filmowcem, który wygrywał canneńskie Konkursy Główne dwoma kolejnymi filmami (wcześniej udało się to jedynie Billiemu Augustowi i Michaelowi Hanekemu). We wtorek filmowiec otrzymał dwie nominacje do tegorocznych Oscarów: za reżyserię oraz scenariusz oryginalny.

Małpi show na czerwonym dywanie

Wróćmy do 2017 roku. Zwyczajowo przed galą zamknięcia autor "The Square" pozował do zdjęć na czerwonym dywanie w towarzystwie gwiazd filmu: Elisabeth Moss, Dominica Westa, Claesa Banga oraz Terry'ego Notary'ego. W pewnym momencie Notary - ceniony amerykański aktor i performer, który karierę zaczynał w słynnym Cirque du Soleil - zaczął udawać małpę. Co prawda, bez specjalnych protez, które wykorzystywał w filmie. Było to nawiązanie do jednej z głównych scen "The Square", w której Notary stworzył niezapomniany performans.