Gerard Piqué pokazał nową dziewczynę na Instagramie. To o niej śpiewała Shakira

O tym rozstaniu wiadomo już właściwie wszystko. Dzięki ostatniemu przebojowi Shakiry, zakończenie związku piosenkarki i byłego piłkarza Barcelony Gerarda Piqué stało się medialną sensacją początku roku. W utworze "BZRP" gwiazda, nie owijając w bawełnę śpiewa, że jest "warta tyle, co dwie 22-latki", a adresatowi swoich słów zarzuca, że zamienił "ferrari na twingo", czy "rolexa na casio". I nikt nie ma wątpliwości, kto jest tym adresatem. On sam również, skoro tuż po ukazaniu się przeboju w sieci piłkarz zaczął jeździć rzeczonym twingo. "Tyle mówienia o byciu mistrzem, a kiedy cię potrzebowałam, dałeś mi najgorszą wersję siebie" - punktuje dalej Shakira. W tym praniu rodzinnych brudów nawiązuje nawet do rodziny piłkarza: "Zostawiłeś mnie ze swoją matką w roli sąsiadki, prasą u moich drzwi i długiem w skarbówce".