Rozdano nagrody 13. Festiwalu Mastercard Off Camera

13. Festiwal Mastercard Off Camera był zupełnie inny od poprzednich. Filmy można było oglądać nie w krakowskich kinach, tylko na ekranach telewizorów i monitorów komputerów. Artystów można było spotkać nie w miasteczku festiwalowym, tylko w sieci. Laureatów poznaliśmy podczas uroczystej gali zamknięcia.

Dyrektor festiwalu Szymon Miszczak stwierdził, że połączenie tradycyjnego festiwalu z nowoczesną technologią to był strzał w dziesiątkę. - 13. Edycja Mastercard Off Camera okazała się wielkim sukcesem. Byliśmy najchętniej oglądanym eventem w bibliotece Player.pl. Równocześnie odnieśliśmy duży sukces w mediach społecznościowych – powiedział Szymon Miszczak. – Przełożyło się to na zainteresowanie blisko czterech milionów odbiorców. Blisko 100 tysięcy widzów towarzyszyło nam przez festiwalowych 15 dni – dodał.