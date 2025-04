Wyprodukował jeden z hitów wszech czasów. Nie żyje Roy Thomas Baker

Michał Szpak i chór Alla Vienna "Bohemian Rhapsody" Źródło: TVN

Nie żyje Roy Thomas Baker, brytyjski producent muzyczny. Współtworzył między innymi przebój "Bohemian Rhapsody" zespołu Queen. O jego śmierci poinformował przedstawiciel producenta.

Roy Thomas Baker zmarł 12 kwietnia w swoim domu w Lake Havasu City w Arizonie. Miał 78 lat. Informację o śmierci przekazał w środowym oświadczeniu jego przedstawiciel Bob Merlis. Jak podał nie jest znana przyczyna zgonu.

Baker współpracował z takimi zespołami jak Cars, Journey, Mötley Crüe, Foreigner czy Queen. Z tym ostatnim wyprodukował jeden z największych przebojów muzyki popularnej - "Bohemian Rhapsody".

Brian May żegna producenta Roya Bakera

Brian May, gitarzysta i współzałożyciel zespołu Queen, przekazał w środę, że Baker odegrał "ogromną rolę" w produkcji utworów Queen na początku działalności grupy. "Roy był częścią naszego zespołu produkcyjnego od samego początku aż do albumu 'A night at the Opera'. Następnie rozstaliśmy się przy albumie 'A Day at the Races', ale spotkaliśmy ponownie przy albumie 'Jazz'" - przypomniał May na Instagramie. Jak dodał, wkład Bakera w powstanie "Bohemian Rhapsody" "nigdy nie zostanie zapomniany".

W wywiadzie, którego udzielił dziennikowi "New York Times" w 2005 roku Baker nazwał "Bohemian Rhapsody" "ponadczasową" piosenką, dlatego że "nie mieści się w żadnym konkretnym gatunku muzycznym". - Pomyślałem, że to będzie hit. Nie wiedzieliśmy, że odniesie taki sukces. Nie zdawałem sobie sprawy, że będzie się o niej mówiło 30 lat później - wspominał producent przed 20 laty.

"Bohemian Rhapsody" - przebój wszech czasów

"Bohemian Rhpasody" w wielu zestawieniach wymieniany jest jako najlepszy utwór w historii muzyki popularnej, a zarazem opus magnum zespołu Queen. Pochodzi z wydanego w 1975 roku albumu "A Night at the Opera". Po premierze, przez dziewięć tygodni, zajmował pierwsze miejsce na listach w Wielkiej Brytanii. Do dziś pozostaje tam trzecim najlepiej sprzedającym się singlem wszech czasów, uplasował się także na 17. miejscu listy 500 najlepszych utworów wszech czasów magazynu "Rolling Stone".