Sąd w Kirowie (około 900 kilometrów na północny wschód od Moswy) oddalił pozew o odszkodowanie za bezprawne kopiowanie wizerunku Świnki Peppy przez jednego z rosyjskich przedsiębiorców. Na drogę sądową wystąpiła brytyjska firma, która jest właścicielem praw autorskich do popularnego na całym świecie serialu dla dzieci. Media na Wyspach komentują, że decyzja rosyjskich sędziów to zemsta za sankcje gospodarcze, które na Rosję nakłada rząd Wielkiej Brytanii.

Pozew złożyła firma Entertainment One, właściciel praw autorskich do serialu, przeciw rosyjskiemu przedsiębiorcy Iwanowi Kożywnikowowi, który zaczął bez licencji kopiować wizerunek Świnki Peppy. Entertainment One domagała się od niego 40 tys. rubli odszkodowania, co w momencie składania pozwu - we wrześniu zeszłego roku - stanowiło równowartość ok. 400 funtów.