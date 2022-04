Rosjanki niszczą torebki Chanel, skarżąc się, że francuski dom mody "poniża je ze względu na narodowość"

Zamożne Rosjanki oburzają się, że dom mody Chanel nie chce im sprzedawać swoich akcesoriów. Ani w Rosji, ani w Paryżu czy Dubaju. Nagrywają dramatyczne apele zachęcające do walki z "rusofobią". I publicznie niszczą posiadane przez siebie torebki Chanel.

W odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę wiele modowych marek wycofało się z rosyjskiego rynku. Butiki w Moskwie czy Petersburgu zostały zamknięte, zamówienia internetowe nie są przyjmowane. Ale dla najbogatszych Rosjan to początkowo nie było wielkim problemem. I tak robili zakupy w Paryżu, Londynie czy Mediolanie. Marka Chanel zdecydowała się i temu przeciwdziałać.

Oświadczenie: nie będę tej torebki nosić w Rosji

Rosjanki tną torebki

Trudno powiedzieć, jaką moc prawną ma takie oświadczenie, jednak wśród dotychczasowych wielbicielek i klientek paryskiego domu mody wywarło piorunujące wrażenie. Bywalczynie butików Chanel rzuciły się do swoich szaf i garderób, by przed obiektywem kamery niszczyć posiadane przez siebie torebki z połączonymi literami "C". Podczas nagrań mówią dużo o tym, jakim ciosem jest dla nich polityka firmy i jak bardzo upokorzone i skrzywdzone się czują.