Rosyjska gwiazda Eurowizji celem internetowych ataków za postawę w sprawie wojny. "Oczywiście jest strach"

Przykładem zorganizowanej kampanii wobec wokalistki jest jeden z wpisów na platformie społecznościowej Telegram, namawiający do wpisywania się i "żądania odwołania występu Maniży" podczas festiwalu kultury kozackiej, gdyż gwiazda "działa wbrew rosyjskiej armii". - Niestety, otrzymaliśmy znaczną liczbę negatywnych e-maili i telefonów od ludzi, którym nie podoba się to, że Maniża popiera pokój - BBC cytuje "bombardowanych skargami" organizatorów festiwalu. Jednak w postępowaniu Maniży nie widzą oni żadnej sprzeczności z tym, co robią, ponieważ jak dodają "pokój jest niezbędnym warunkiem wstępnym do celebrowania różnorodności i wielokulturowości, a o to chodzi w naszym festiwalu". Jak podkreśla portal, do tej pory nie ma decyzji o usunięciu wokalistki z listy wykonawców.