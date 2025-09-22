Rosja. W Moskwie odbył się konkurs piosenki "Interwizja" Źródło: Reuters

W ramach konkursu, zorganizowanego w sobotę w Moskwie, piosenkarze z 23 krajów rywalizowali o nagrodę pieniężną w wysokości 30 milionów rubli, czyli równowartość około 1,3 mln złotych. Na scenie stanęli reprezentanci krajów uznawanych przez Rosję za przyjazne, wśród nich artyści z Białorusi, Kuby, Kataru, Arabii Saudyjskiej, RPA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Wenezueli. Jedynym reprezentantem kraju zachodniego miała być Vasiliki Karagiorgos - urodzona w Australii artystka z USA o pseudonimie Vassy. W trakcie finału organizatorzy ogłosili jednak, że jej występ nie odbędzie się z powodu "bezprecedensowej presji politycznej ze strony rządu Australii", jak podano w oficjalnym komunikacie prasowym.

Konkurs Interwizji. Przegrana faworyta

Samą Rosję w konkursie Interwizji reprezentował Jarosław Dronow. Piosenkarz występujący pod pseudonimem Shaman zapewnił sobie rozgłos w przeszłości symulując m.in. detonację bomby atomowej na scenie. Artysta "wykorzystał falę patriotyzmu podsycanego wojną (w Ukrainie - red.), śpiewając takie piosenki jak 'I am Russian' i stał się stałym bywalcem rosyjskiej telewizji państwowej" - pisze agencja Reutera.

Dronow był uważany za faworyta sobotniego konkursu, ale poprosił jurorów, by na niego nie głosowali mówiąc, że "Rosja już jest zwycięzcą"', ponieważ "wszyscy tu przybyliśmy". Jury imprezy najlepiej oceniło Duca Phuca z Wietnamu, który wygrał główną nagrodę. Pod koniec wydarzenia organizatorzy ogłosili, że w przyszłym roku gospodarzem konkursu będzie Arabia Saudyjska.

Duc Phuc Źródło: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Putin przywraca dekretem komunistyczną imprezę

W latach 1994-2021 Rosja brała udział w konkursie Eurowizji. Z udziału w nim została jednak wykluczona po napaści na Ukrainę w 2022 roku. W marcu tego roku Putin podpisał dekret w sprawie organizacji konkursu piosenki Interwizji. Impreza ta była pierwotnie organizowana w okresie istnienia Związku Radzieckiego i brały w niej udział jego państwa satelickie, w tym Polska czy Czechosłowacja. Po upadku ZSRR Moskwa kilkukrotnie podejmowała próby reaktywacji konkursu.

Władimir Putin na ekranie podczas konkursu Interwizji (20.09.2025) Źródło: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Zgodnie z dekretem Putina celem konkursu jest "rozwój międzynarodowej współpracy kulturalnej i humanitarnej", ma on też promować uniwersalne wartości rodzinne. Kijów określił konkurs Interwizji jako wydarzenie będące "narzędziem wrogiej propagandy".