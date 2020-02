"Tak, ty, Natalie. Jesteś problemem". Spór o kreację Portman

"Tak, ty, Natalie. Jesteś problemem"

We wtorek aktorka i aktywistka Rose McGowan opublikowała na Facebooku post, w którym skomentowała gest Portman. "To rodzaj protestu, który zyskuje uznanie w mainstreamowych mediach jako odważny. Odważny? Raczej nie. To prędzej gest aktorki odgrywającej rolę osoby, która się troszczy" - oceniła McGowan. Jej zdaniem zaangażowanie Portman "jest głęboko obraźliwe dla tych z nas, które wykonują właściwą pracę". Dodała, że jej przemyślenia to wyraz obrzydzenia.