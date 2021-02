Znany z "The Crown" aktor Ronald Pickup nie żyje

Brytyjski aktor Ronald Pickup, który jest najbardziej znany ze swoich ról w filmie "Hotel Marigold" i serialu "The Crown", zmarł w wieku 80 lat. "Będzie go bardzo brakowało" - napisał w oświadczeniu jego agent.

Ronald Pickup zmarł w środę. "Odszedł spokojnie po długiej chorobie w otoczeniu żony i rodziny. Będzie go bardzo brakowało" - napisał agent aktora.

Znany z brytyjskiej telewizji i filmu

Był znany między innymi z roli arcybiskupa Canterbury w serialu "The Crown". Zagrał też Neville'a Chamberlaina w filmie "Czas mroku" z 2017 roku. Występował w teatrze, filmie i telewizji.

Przełom w karierze Pickupa nastąpił w 1964 roku, kiedy zagrał lekarza w odcinku serialu "Doctor Who" pod tytułem "The Tyrant of France". W 1967 roku zagrał Dona Johna w sztuce "Wiele hałasu o nic" Szekspira produkcji Franco Zeffirelli'ego dla studia BBC.