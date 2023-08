Nie żyje Ron Cephas Jones. Aktor, znany m.in. z serialu "Tacy jesteśmy", zmarł w wieku 66 lat

Jak przekazał agencji prasowej The Associated Press menedżer Jonesa Dan Spilo, aktor zmarł w wyniku "długotrwałych problemów z płucami". W 2020 roku aktor przeszedł podwójny przeszczep płuc. Od lat zmagał się z nałogiem tytoniowym. Data oraz okoliczności jego śmierci nie zostały podane do informacji publicznej.