"Schorowany Romuald miał zagrać dwa pierwsze utwory, a grał całe koncerty. To była kuracja"

Był przede wszystkim autorem piosenek i rockmanem i te dwie funkcje dzielił równo i sprawiedliwie - mówił o Romualdzie Lipce dziennikarz muzyczny Piotr Metz. Jak dodawał, na ostatniej trasie Budki Suflera muzyk "w jakiś sposób żegnał się z publicznością". Romuald Lipko zmarł po walce z chorobą nowotworową.

Muzyk Romuald Lipko zmarł w wieku 69 lat. O jego śmierci zespół poinformował w nocy z czwartku na piątek.

"Żegnał się z publicznością"

Kompozytora wspominał w TVN24 dziennikarz muzyczny Piotr Metz.

- To jest coś, czego nie można się nauczyć, do czego nie można dojść - albo się ma, albo się nie ma ręki do pisania piosenek. Romuald Lipko niewątpliwie ją miał - mówił gość piątkowego "Wstajesz i wiesz". - Ja słyszę w jego piosenkach taki rozmach i przestrzeń. Taką katedrę trochę. Może mikrokosmos nawet - stwierdził.

- Był przede wszystkim autorem piosenek i rockmanem i te dwie funkcje dzielił równo i sprawiedliwie - dodał.

Metz wspomniał o ostatniej trasie Budki Suflera po Polsce zorganizowanej jesienią 2019 roku, na której zapowiadał koncerty. - Mogę powiedzieć jakby od kulis, że założenie było takie, że już schorowany Romuald miał zagrać dwa pierwsze utwory, może wyjść na finał, a grał całe koncerty. A te koncerty to było dwie godziny czterdzieści, pięćdziesiąt minut na scenie non stop. Widać było, że to jest kuracja - przyznał gość TVN24.

Zdaniem Metza na ostatniej trasie Budki Suflera Romuald Lipko "w jakiś sposób żegnał się z publicznością". - Dużo rozmawiał z publicznością i to on pierwszy wchodził na scenę. To on jeszcze raz zapowiadał większość swoich utworów - zaznaczył dziennikarz. - I dużo się uśmiechał - dodał.

"Zawsze ciekawy świata"

- Myślę, że był trudny we współżyciu, bo próbujący też przekonać innych do swojej wizji artystycznej najczęściej. Jak prawdziwy muzyk - mocna indywidualność. Był przekonany, że to jego wizja powinna wygrywać i z różnym skutkiem próbował do niej przekonać zupełnie innych. Ja oczywiście pamiętam go na przykład z ostatniej trasy jako kogoś, z kim można było porozmawiać o muzyce. Zawsze ciekawy świata, pytał zawsze: "co nowego słyszałeś, a co się teraz dzieje, a wiesz, czy on jeszcze nagrywa, a słyszałeś tę płytę?" - wspominał muzyka Piotr Metz.

- To był facet, który bardzo lubił dowcipkowanie, powiedziałbym, ostre - dodał. - Natomiast ja go pamiętam głównie z rozmów o muzyce, które nie były rozmowami na uśmiechu, tylko rozmowami poważnymi. On był tego, co się dzieje w muzyce, wciąż bardzo, bardzo ciekaw - ocenił dziennikarz.

Zmarł po walce z chorobą

W Budce Suflera Romuald Lipko zaczynał jako basista, a od lat 80. grał na klawiszach. Był autorem lub współautorem wszystkich największych przebojów Budki Suflera, w tym piosenek "Jolka, Jolka pamiętasz", Takie tango", "Bal wszystkich świętych", "Cień wielkiej góry", "Jest taki samotny dom", "Za ostatni grosz", "Memu miastu do widzenia", "Moja Alabama", "Ratujmy co się da" i wielu innych.

Lipko komponował też między innymi dla Anny Jantar ("Nic nie może wiecznie trwać"), Urszuli ("Dmuchawce latawce wiatr", "Malinowy król"), Zdzisławy Sośnickiej ("Aleja gwiazd"), Maryli Rodowicz ("Tak nam słodko, tak nam gorzko") czy Izabeli Trojanowskiej ("Jestem twoim grzechem", "Wszystko, czego dziś chcę").

Budka Suflera, której liderami przez lata byli Lipko i Krzysztof Cugowski, rozpoczęła karierę w 1974 roku. W 2014 roku zespół ogłosił, że kończy działalność. Po 40 latach od debiutu członkowie zespołu - oprócz Lipki i Cugowskiego, także Tomasz Zeliszewski - zostali odznaczeni Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiej kultury.

Od 2015 roku Lipko powołał Romuald Lipko Band, z którym wykonywał najbardziej znane kompozycje klasyki polskiej muzyki rozrywkowej. Na scenie towarzyszyli mu wokaliści, z którymi współpracował tworząc nowe projekty muzyczne.

W połowie 2019 roku Budka Suflera wróciła na estradę w nowym składzie, z Robertem Żarczyńskim jako wokalistą i singlem "Gdyby jutra nie było". Zespół zapowiedział nowy album oraz trasy koncertowe: 45 lat "Powrót do korzeni"! i "Za Ostatni Grosz 2020". Ostatnio Lipko skomponował hymn obchodów stulecia urodzin Jana Pawła II - "Nie zastąpi Ciebie nikt".

We wrześniu 2019 roku Romuald Lipko na oficjalnej stronie zespołu opublikował oświadczenie, w którym podziękował bliskim i fanom za wsparcie. W walce z chorobą - podkreślał - wspierały go ciepłe słowa i chęć powrotu na scenę.

