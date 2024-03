Proces w sprawie rzekomego zniesławienia brytyjskiej aktorki Charlotte Lewis przez Romana Polańskiego ruszył we wtorek w Paryżu. 56-latka złożyła pozew w odpowiedzi na stwierdzenie reżysera, że kłamała, oskarżając go o wykorzystywanie seksualne. Polański nie stawił się na sali rozpraw.

We wtorek przed sądem w Paryżu rozpoczął się proces przeciwko Romanowi Polańskiemu. Jest on następstwem pozwu, jaki przed czterema laty złożyła przeciwko niemu Charlotte Lewis. Brytyjska aktorka zarzuciła reżyserowi zniesławienie oraz kwestionowanie prawdziwości wysuniętych przez nią w 2010 roku oskarżeń o wykorzystanie seksualne. Miało do niego dojść w jego paryskim mieszkaniu w 1983 roku, trzy lata przed tym, jak wystąpiła w filmie Polańskiego "Piraci".

Polański w wywiadzie prasowym, w którym odnosił się do ciążących na nim oskarżeń o gwałty, zarzucił Lewis "ohydne kłamstwo". Powołał się na wypowiedzi aktorki z 1999 roku dla nieistniejącego już brytyjskiego tabloidu "News of the World", któremu miała powiedzieć, że gdy spotkała Polańskiego, była nim zafascynowana i chciała mieć z nim romans. Zdaniem Lewis jej wypowiedź została wówczas zniekształcona.

Roman Polański nie stawił się w sądzie

Dziewięćdziesięcioletni obecnie Polański, który na co dzień mieszka w Paryżu, był nieobecny podczas wtorkowej rozprawy. W imieniu reżysera w sądzie wystąpił jego zespół adwokatów. Zdaniem reprezentującej go prawniczki Delphine Meillet, reżyser nie dopuścił się zniesławienia Lewis, nazywając jej słowa kłamstwem. - Polański ma prawo bronić się publicznie, podobnie jak i kobieta, która go oskarża - stwierdziła adwokatka, cytowana przez France 24. Wezwała na przesłuchanie przed sądem Stuarta White’a - dziennikarza, który był autorem materiału w "News of the World".

Roman Polański Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Roman Polański jest ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości od 1977 roku, gdy zbiegł z USA przed ogłoszeniem wyroku w sądzie w Los Angeles w sprawie o gwałt na nieletniej. Od czasu tej ucieczki kilka innych kobiet zarzuciło reżyserowi wykorzystanie na tle seksualnym. Ten konsekwentnie zaprzecza stawianym mu oskarżeniom.

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: PAP, France 24, TVN24.pl