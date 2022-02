Roman Kostrzewski nie żyje. Wokalista zespołu Kat miał 61 lat

"Stało się to, czego przez długi czas nie chcieliśmy dopuścić do świadomości. (...) Z wielkim smutkiem i pogruchotanymi sercami informujemy, że dziś odszedł od nas Romek. Zasnął spokojnie, otoczony dobrą opieką i bliskimi. Już go nie boli" - czytamy na profilu Kat & Roman Kostrzewski w mediach społecznościowych. "Do zobaczenia w Piekle Przyjacielu!" - pożegnano zmarłego wokalistę.