"Prawo nie nadąża za zmianami technologicznymi". Legendy muzyki piszą do premiera

Największe gwiazdy brytyjskiej muzyki wystosowały list do brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, wzywając rząd do reformy sposobu wynagrodzenia za udostępnianie ich muzyki przez serwisy streamingowe. Apel podpisało łącznie 234 artystów, a w poniedziałek poparty został przez członków zespołu Rolling Stones i Toma Jonesa.

Inicjatywa listu do premiera - jak pisze BBC - narodziła się jeszcze w kwietniu. Do wtorkowego popołudnia widniały na nim 234 podpisy. Akcję poparli między innymi Paul McCartney, Van Morrison czy spadkobiercy założyciela The Clash Joe Strummera. Są też podpisy: Chrisa Martina z Coldplay, Palomy Faith, Kate Nash, Boba Geldofa, Noela Gallaghera, rapera Kano, zespołu Wolf Alice czy Jessie Ware. W poniedziałek do tej grupy dołączyli członkowie Rolling Stones i Tom Jones.