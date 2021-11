"Rolling Stone": Marilyn Manson wykorzystywał i torturował swoje partnerki i współpracownice

Marilyn Manson miał znęcać się nad wieloma kobietami, torturować je psychicznie, zamykać w specjalnym dźwiękoszczelnym "pokoju dla niegrzecznych dziewczyn", gwałcić oraz grozić swoim ofiarom. To tylko niektóre oskarżenia, do których w dziennikarskim śledztwie dotarli Kory Grow i Jason Newman z magazynu "Rolling Stone".

Marilyn Manson , a właściwie Brian Warner, znany jest ze swojego scenicznego wizerunku, którym niejednokrotnie budził kontrowersje. Dziennikarze magazynu "Rolling Stone" Kory Grow i Jason Newman w swoim dziewięciomiesięcznym śledztwie dotarli do ponad 55 osób - byłych przyjaciół i współpracowników piosenkarza oraz do dokumentów sądowych. W obszernym reportażu padają oskarżenia pod adresem Masona o przemoc fizyczną, gwałt, tortury psychiczne - w tym zamykanie kobiet w "pokoju dla niegrzecznych dziewczyn" - oraz przemoc seksualną.

Marilyn Manson - oskarżenia wielu kobiet

Ashley Morgan Smithline, jedna z kobiet, która pozwała muzyka zarzuca mu, że wielokrotnie siłą zamykał ją na kilka godzin w tym pomieszczeniu wielkości "przymierzalni sklepowej". "Za pierwszym razem, mówił o tym tak, że wydawało się to fajne. Później, przybrał taki ton, że to brzmiało jak kara. Nawet jeśli krzyczałam, nikt nie mógł mnie usłyszeć" - powiedziała.

"Na początku stawiałam opór, ale on czerpał z tego przyjemność. Później nauczyłam się, by nie walczyć. Uciekałam myślami gdzie indziej" - relacjonowała. Dziennikarze piszą, że Smithline w swoim pozwie opisała, że Manson przyduszał ją, gryzł, wyciął na jej udzie inicjały MM, a także przypalał bez jej zgody "dla własnej satysfakcji seksualnej". Kobieta zarzuca mu, że "kilka razy" ją zgwałcił.

Marilyn Manson - szokujące efekty dziennikarskiego śledztwa

"Jedna kobieta (zidentyfikowana w sądowych dokumentach jako Jane Doe), pozwała Warnera (Masona - red.) o przemoc seksualną. Zarzuca Warnerowi, że 'siłą rzucił ją na ziemię', a następnie zgwałcił. 'Powiedział, że doprowadzała go do szaleństwa i że to ona spowodowała, że jej to zrobił' - napisano w pozwie" - podają dziennikarze "Rolling Stone", dodając, że groził jej śmiercią, gdyby chciała zgłosić sprawę policji.