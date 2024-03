Premiera kontynuacji "Rodu Smoka" zbiega się z debiutem serwisu streamingowego Max w czerwcu 2024 roku. Jak informuje Warner Bros. Discovery (właściciel m.in. stacji TVN i TVN24) unikatowa platforma zaoferuje dostęp do najbardziej jakościowych treści globalnych marek, takich jak HBO, DC czy Warner Bros. i najlepszych produkcji lokalnych, w tym hitowego serialu powstałego na podstawie książki George'a R.R. Martina. Produkcja opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w "Grze o tron". Fabuła skupia się na rodzie Targaryenów, którego członkowie toczą coraz bardziej zaciekłą wojnę o sukcesję.

"Ród Smoka". Wraca hit HBO i HBO Max

Twórcy poinformowali właśnie, że premiera drugiego sezonu odbędzie się 17 czerwca. Fani mogą się spodziewać ośmiu odcinków. "Westeros znajduje się na krawędzi krwawej wojny domowej. Zielona Rada wspierająca króla Aegona i Czarna Rada królowej Rhaenyry walczą o wpływy. Każda ze strony rości sobie prawo do Żelaznego Tronu" - opisano fabułę drugiego sezonu. Do sieci także dwa nowe zwiastuny - zielony i czarny, które "odzwierciedlają te walkę tworząc dwie oddzielne, ale uzupełniające się części tej samej historii".

Twórcy "Rodu Smoka"

W głównych rolach serialu "Ród smoka" występują m.in.: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno i Rhys Ifans, a także Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall i Matthew Needham.

W drugim sezonie do obsady dołączą Abubakar Salim jako Alyn of Hull, Gayle Rankin jako Alys Rivers, Freddie Fox jako Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale jako Ser Simon Strong, Clinton Liberty jako Addam of Hull, Jamie Kenna jako Ser Alfred Broome, Kieran Bew jako Hugh, Tom Bennett jako Ulf, Tom Taylor jako Lord Cregan Stark i Vincent Regan jako Ser Rickard Thorne.