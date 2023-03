6 lat temu zmarł Wojciech Młynarski. "Każda z jego piosenek o Polsce jest przerażająco aktualna"

Córka wspomina Wojciecha Młynarskiego w rocznicę śmierci

Jak dodaje Agata Młynarska, "każda z jego piosenek o Polsce jest niezmiennie, niestety przerażająco aktualna". "Każde z jego słów niesie refleksję i pocieszenie dla spragnionych oddechu wolności i humoru umysłów" - pisze. Zastanawia się też, co Wojciech Młynarski chce nam powiedzieć dziś? W odpowiedzi zamieszcza znany tekst napisany przez ojca - "Co by tu jeszcze". Zacytowany przez nią tekst kończą wersy: "A brak wciąż wróżki, która nam powie w widzeniu wieszczem: Jak długo można pieprzyć, Panowie? No jak długo jeszcze?!" (całość we wpisie poniżej - red.)".