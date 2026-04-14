Rock and Roll Hall of Fame. Ci artyści dołączą do zacnego grona Oprac. Ewa Żebrowska |

Ringo Starr jest członkiem Rock and Roll Hall of Fame

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Jeden z najfajniejszych klubów muzycznych" wkrótce powiększy się o nowych członków - pisze CNN. Rock and Roll Hall of Fame to Galeria Sław w muzeum w Cleveland w stanie Ohio. Rokrocznie od 1986 roku wprowadzani są do niej artyści, którzy wywarli ogromny wpływ na muzykę.

Rock and Roll Hall of Fame 2026

Laureatów 2026 roku ogłoszono w poniedziałek podczas programu American Idol stacji ABC. Spośród 17 artystów nominowanych w tym roku zakwalifikowano ośmiu. To:

Phil Collins

Billy Idol

Iron Maiden

Joy Division/New Order

Oasis

Sade

zmarły w 2005 roku piosenkarz soulowy Luther Vandross

hip-hopowy zespół Wu-Tang Clan

Poza Lutherem Vandrossem i zespołem Wu-Tang Clan wszyscy to Brytyjczycy. Jak zauważa BBC, to rekordowa liczba sześciu artystów z Wysp, których spotkał ten zaszczyt w jednym roku. Pierwszymi Brytyjczykami, którzy zostali wprowadzeni do Rock & Roll Hall of Fame w 1988 roku, byli The Beatles.

Liam Gallagher: to prawda, co mówią

Liam Gallagher, lider zespołu Oasis, w 2024 roku złośliwie skomentował pierwszą nominację do Rock and Roll Hall of Fame. Mówił wtedy, że to "stek bzdur" i "nie jest zainteresowany otrzymaniem nagrody (...) od staruszka w kowbojskim kapeluszu". Jednak po ogłoszeniu tegorocznych zwycięzców napisał na X, że "to prawdziwy zaszczyt" i już jako dziecko "śpiewając pod prysznicem", marzył o tym, by znaleźć się w Rock and Roll Hall of Fame. "To prawda, co mówią. Wszystko jest możliwe, jeśli ma się marzenie" - zaznaczył.

Liam (po lewej) i Noel (po prawej) Gallagher w 1994 roku Źródło: PAP/EPA/Barry Marsden

Ponad 20 lat po tym, jak Iron Maiden został po raz pierwszy uznany za spełniający kryteria kandydatów do Rock & Roll Hall of Fame, zespół w końcu zostanie do niej wprowadzony. Pierwsza nominacja pojawiła się w 2021 roku, a następnie dwa lata później. Jak komentuje BBC, wokalista zespołu w podobnym tonie jak Gallagher krytykował przed laty Hall of Fame. Mówił, że "kieruje nią grupa świętoszkowatych Amerykanów, którzy nie rozpoznaliby rock'n'rolla, nawet gdyby uderzył ich w twarz", dodając przy tym, że powinni przestać "brać prozac" i "zacząć pić piwo".

Iron Maiden Źródło: Dafydd Owen / Avalon / PAP

Phil Collins nie ma na koncie takich wypowiedzi. Nie kryje zachwytu wyróżnieniem. Napisał na Instagramie, że "to podsumowanie jego wspaniałego życia w muzyce".

Phil Collins Źródło: Shutterstock

Wśród wyróżnionych w kategoriach specjalnych znaleźli się m.in.: Celia Cruz (2003), Fela Kuti (1997), Gram Parsons (1973), Linda Creed (1986), Arif Mardin (2006), Jimmy Miller (1994) i Ed Sullivan (1974). Inne wyróżnienie przyznawane przez Rock Hall to Early Influence Award, do którego w 2026 roku nominowani zostali Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte i Gram Parsons.

Kto nie zakwalifikował się do Hall of Fame w 2026 roku? To Mariah Carey, Jeff Buckley, Lauryn Hill, The Black Crowes, Shakira i Pink.

Jak przebiega głosowanie

Nominowanych wybiera grupa około 40 profesjonalistów z branży, określanych jako osoby wprowadzone do Hall of Fame oraz naukowcy, dziennikarze i eksperci związani z muzyką. Wykonawcy kwalifikują się po 25 latach od pierwszej komercyjnej premiery. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 14 listopada w Los Angeles.